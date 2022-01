Cole Caufield et Joel Armia à l’écart, Tyler Toffoli de retour

Le Canadien de Montréal ne pourra compter sur les services de Cole Caufield et de Joel Armia, mardi soir, à Dallas, face aux Stars. En effet, les noms des deux attaquants ont été ajoutés au protocole COVID-19 de la LNH. Tyler Toffoli effectuera quant à lui son retour au jeu après six semaines d’absence.

Toffoli a joué son dernier match le 4 décembre face aux Predators de Nashville. Une fracture à une main, qui a nécessité une opération, l’avait ensuite tenu à l’écart.

Le défenseur Kale Clague et l’attaquant Michael Pezzetta réintégreront également la formation de Dominique Ducharme face aux Stars.

Quant à Caufield et Armia, ils ne pourront rentrer au Canada avant le 28 janvier si des diagnostics positifs se confirment.

C'est la troisième fois en 10 mois que le nom d'Armia est ajouté à la liste des joueurs devant se soumettre au protocole contre la COVID-19 de la LNH.

Les deux hockeyeurs connaissent une difficile saison. Caufield n'a récolté qu'un but et sept passes, tandis qu'Armia n'a que cinq points au compteur, dont un but.

Ducharme réagit à l’embauche de Hughes

Peu avant le match contre les Stars, Ducharme a réagi à la nomination de Kent Hughes comme nouveau directeur général de l’équipe.

J'ai hâte de le rencontrer. J'ai reçu son appel cet après-midi [mardi] et il m'a dit que Jeff [Gorton] et lui viendront nous rejoindre à Las Vegas jeudi. Je ne connais pas Kent, je connais davantage son frère, Ryan, contre qui j'ai joué [dans la NCAA], mais j'ai hâte de le rencontrer, j'ai entendu plein de bonnes choses.

Ducharme n’a pas encore eu l’occasion de discuter avec Hughes de la manière dont il compte rebâtir l’équipe, avec Gorton, dans les années à venir.

Je crois qu'il [Hughes] va prendre le temps, comme Jeff [Gorton], de regarder notre équipe, a ajouté Ducharme. Voir notre personnel, nos joueurs, nos forces et nos faiblesses, autant nos jeunes, les joueurs qu'on a repêchés, que les gars qui sont sous contrat avec nous. Ce sont probablement des discussions qu'on va avoir à un moment donné.