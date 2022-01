Félix Auger-Aliassime gagne difficilement son premier match à Melbourne

Le Québécois a souffert dans son premier match des Internationaux d'Australie, et il l'a finalement l'a emporté en cinq manches de gain de 6-4, 0-6, 3-6, 6-3 et 6-4.

Ça n'a pas été facile, a admis Auger-Aliassime. Les conditions de jeu étaient différentes des années passées, c'était frais et il y avait du vent. J'ai dû m'ajuster, et mon adversaire a disputé un grand match. Je savais que je devais me méfier. Il m'a obligé à réfléchir à ma stratégie.

J'ai dû me calmer dans la quatrième manche, a-t-il ajouté, et j'ai mieux servi, et je l'ai fait bouger un peu plus. Ça m'a redonné confiance.

Auger-Aliassime affrontera au prochain tour l'espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 50e au classement ATP. Il s'agira du premier duel entre les deux hommes.

De son côté, le Russe Daniil Medvedev, favori no 2 du tournoi et no 2 mondial, a entamé son tournoi de brillante façon en défaisant le Suisse Henri Laaksonen (91e) en trois manches de 6-1, 6-4, 7-6 (7/3) et 1 heure 54 minutes.

Je voulais gagner cette troisième manche, mais je me suis dit que j'allais attendre le bris d'égalité. Et ça a fonctionné, donc je suis très heureux , a analysé le Russe.

Je veux faire mieux que l'an passé , a-t-il annoncé.

L'athlète de 26 ans avait baissé pavillon lors de la finale en 2021 devant Novak Djokovic.

Le Britannique Andy Murray (113e au classement ATP) a encore livré un de ces combats épiques qui ont forgé sa légende.

Bénéficiant du soutien bruyant et inconditionnel du public de la John Cain Arena en fusion, Murray a de nouveau su trouver mardi les ressources qui forgent sa légende depuis ses débuts sur le circuit en 2005.

Il est venu à bout en 3 heures 52 minutes du Géorgien Nikoloz Basilashvili (23e) en cinq manches de 6-1, 3-6, 6-4, 6-7 (5/7), 6-4.

Murray a conclu à sa troisième balle de match pour son retour à Melbourne après son élimination au premier tour en 2019. Au prochain tour, il affrontera le Japonais Taro Daniel (120e et issu des qualifications).

C'est dingue de revenir et de gagner une telle bataille en cinq manches, je ne pouvais pas en demander plus. C'est fou de faire ça après les trois, quatre dernières années qui ont été difficiles. J'ai beaucoup travaillé pour revenir ici , a confié l'Écossais de 34 ans qui joue désormais avec une prothèse à la hanche.

Le Russe Andrey Rublev, tête de série no 5, a vaincu l'Italien Gianluca Mager en trois manches de 6-3, 6-2 et 6-2. Il affrontera le Lituanien Ricardas Berankis au deuxième tour.

Tableau messieurs, matchs de premier tour: Alex Molcan (SVK) bat Roman Safiullin (RUS) 6-3, 7-6 (11/9), 5-7, 7-6 (8/6)

Pablo Andújar (ESP) bat Damir Dzumhur (BIH) 6-1, 7-5, 6-1

Taro Daniel (JPN) bat Marcelo Barrios (CHI) 7-6 (7/5), 6-1, 6-1

Steve Johnson (USA) bat Jordan Thompson (AUS) 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 4-6, 6-3, 6-3

Jannik Sinner (ITA/no 11) bat Joao Sousa (POR) 6-4, 7-5, 6-1

bat Joao Sousa (POR) 6-4, 7-5, 6-1 Roberto Bautista (ESP/no 15) bat Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/2), 6-4, 5-7, 6-1

bat Stefano Travaglia (ITA) 7-6 (7/2), 6-4, 5-7, 6-1 Philipp Kohlschreiber (GER) bat Marco Cecchinato (ITA) 6-4, 7-5, 7-6 (7/0)

Taylor Fritz (USA/no 20) bat Maximilian Marterer (GER) 7-6 (10/8), 6-3, 6-2

bat Maximilian Marterer (GER) 7-6 (10/8), 6-3, 6-2 Grigor Dimitrov (BUL/no 26) bat Jirí Lehecka (CZE) 6-4, 4-6, 6-3, 7-5

bat Jirí Lehecka (CZE) 6-4, 4-6, 6-3, 7-5 Benoît Paire (FRA) bat Thiago Monteiro (BRA) 6-4, 3-6, 7-5, 2-6, 7-5

Ricardas Berankis (LTU) bat Roberto Carballés Baena (ESP) 6-1, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4

Norbert Gombos (SVK) bat Timofey Skatov (KAZ) 6-3, 6-2, 1-6, 6-4

Marin Cilic (CRO/no 27) bat Emilio Gómez (ECU) 6-3, 6-1, 6-2

bat Emilio Gómez (ECU) 6-3, 6-1, 6-2 Daniel Evans (GBR/no 24) bat David Goffin (BEL) 6-4, 6-3, 6-0

bat David Goffin (BEL) 6-4, 6-3, 6-0 Diego Schwartzman (ARG/no 13) bat Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4, 7-5

bat Filip Krajinovic (SRB) 6-3, 6-4, 7-5 Christopher O'Connell (AUS) bat Hugo Gaston (FRA) 7-6 (7/4), 6-0, 4-6, 6-1

Tomás Machac (CZE) bat Juan Manuel Cerundolo (ARG) 6-3, 2-6, 6-4, 6-2

Maxime Cressy (USA) bat John Isner (USA/no 22) 7-6 (7/2), 7-5, 6-7 (4/7), 6-7 (4/7), 6-4

7-6 (7/2), 7-5, 6-7 (4/7), 6-7 (4/7), 6-4 Richard Gasquet (FRA) bat Ugo Humbert (FRA/no 29) 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3

3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/3), 6-3 Botic van de Zandschulp (NED) bat Jan-Lennard Struff (GER) 6-4, 6-3, 6-2

La peur de Sabalenka

Dans le tableau dames, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 2e au classement mondial, s'est fait très peur avant de retourner à son avantage un match qui lui semblait perdu face à l'Australienne Storm Sanders (128e).

Sabalenka s'est finalement qualifiée en trois manches de 5-7, 6-3 et 6-2 pour le deuxième tour.

Dans ma tête, j'étais déjà de retour au vestiaire, alors j'ai arrêté de me poser des questions , a reconnu la joueuse de 23 ans pour expliquer le tournant du match dans la deuxième manche, alors qu'elle était menée 1-4.

Mon début de saison n'est pas terrible, alors je suis heureuse d'avoir remporté ce match , a-t-elle souligné.

Elle avait perdu dès son entrée en lice dans le tournoi d'Adélaïde.

Au deuxième tour, Sabalenka affrontera jeudi la Chinoise Xinyu Wang (100e). Le Bélarusse n'a jamais dépassé les huitièmes de finale des Internationaux d'Australie.