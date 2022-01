Leylah Annie Fernandez éliminée d’entrée à Melbourne

Leylah Annie Fernandez a été surprise au premier tour des Internationaux d’Australie, mardi, à Melbourne. Elle a perdu 6-4 et 6-2 face à Maddison Inglis.

L’Australienne de 24 ans, qui pointe au 139e rang mondial et qui a bénéficié d’un laissez-passer pour le tableau principal, s’est imposée en 1 heure 23 minutes.

Fernandez effectuait un retour attendu en tournoi du grand chelem après avoir atteint la finale aux Internationaux des États-Unis, à l’automne.

La Québécoise de 19 ans, tête de série no 23, n’affichait pas sa forme habituelle. Elle a cherché ses repères tout au long du match, au cours duquel elle a commis 30 fautes directes. Elle a été brisée à trois reprises et a fait six doubles fautes.

Elle a tenu tête à Inglis jusqu’au septième jeu de la première manche. L’Australienne a alors obtenu son premier bris de service pour prendre une avance de 5-3. Elle a remporté la manche dès son retour au service, sans trop souffrir.

Maddison Inglis Photo : Getty Images / Daniel Pockett

Elle a poursuivi sur sa lancée avec un bris d’entrée dans la deuxième manche. Elle a enchaîné avec un autre au troisième jeu et s’est rapidement retrouvée avec une avance de 4-0.

Malgré les difficultés et le découragement apparemment, Fernandez a bien bataillé en fin de manche sans pouvoir freiner l’élan de sa rivale. Inglis a dominé à tous les chapitres. Elle a notamment enregistré 14 coups gagnants contre 8 pour la Canadienne.

Malheureusement, je n'ai pas très bien joué aujourd'hui, a reconnu Fernandez. J'ai tout simplement fait trop d'erreurs. Je n'ai pas consulté les statistiques, mais j'ai commis plus d'erreurs (30 fautes directes) que de coups gagnants (8).

Tout mon jeu m'a manqué aujourd'hui, mes jambes, mon coup droit, mon revers, mon service. J'ai manqué des coups que je ne ratais pas à l'entraînement, a-t-elle constaté. Ce n'est juste pas une bonne journée.

L'Australienne n'avait jamais battu une adversaire classée dans le top 50 mondial

C'est ma première victoire dans le tableau principal d'un grand chelem, ça fait longtemps que j'y pensais, a-t-elle dit. Je suis vraiment contente. Quand la (dernière) balle est sortie du court, j'ai regardé mon entourage dans les gradins. Quel moment incroyable!

Au prochain tour, elle affrontera la jeune Américaine de 20 ans Hailey Baptiste, une joueuse issue des qualifications.

Fernandez n’a jamais encore franchi le premier tour aux Internationaux d’Australie depuis qu’elle a fait le saut chez les professionnelles en 2020. Chez les juniors, elle avait atteint la finale en 2019.

La Québécoise en était à son deuxième tournoi cette saison. Elle s’était inclinée devant la Polonaise Iga Swiatek en huitièmes de finale à Adélaïde plus tôt en janvier.

La peur de Sabalenka

Aryna Sabalenka, 2e au classement mondial, s'est fait très peur avant de retourner à son avantage un match qui lui semblait perdu face à l'Australienne Storm Sanders (128e).

La Bélarusse s'est finalement qualifiée pour le deuxième tour en trois manches de 5-7, 6-3 et 6-2.

Dans ma tête, j'étais déjà de retour au vestiaire, alors j'ai arrêté de me poser des questions , a reconnu la joueuse de 23 ans pour expliquer le tournant du match dans la deuxième manche, alors qu'elle était menée 1-4.

Mon début de saison n'est pas terrible, alors je suis heureuse d'avoir remporté ce match , a-t-elle souligné.

Elle avait perdu dès son entrée en lice au tournoi d'Adélaïde.

Au deuxième tour, Sabalenka affrontera jeudi la Chinoise Xinyu Wang (100e). La Bélarusse n'a jamais dépassé les huitièmes de finale à Melbourne.