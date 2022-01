Shapovalov passe le premier tour en Australie, Nadal aussi

Denis Shapovalov a réussi à surmonter quelques impairs pour battre Laslo Djere 7-6 (7/3), 6-4, 3-6 et 7-6 (7/3) au premier tour des Internationaux d'Australie, lundi.

Le Canadien a eu besoin de 3 h 23 min pour achever un match qui s'est entamé avec une longue première manche et s'est conclu avec une longue dernière manche.

Le 14e joueur mondial n'a pas été à son mieux. Il a commis 68 fautes directes, mais il a réalisé ce qu'il devait faire pour passer par-dessus le Serbe, 52e joueur à l'ATP, qui a reçu l'appui de ses compatriotes dans les gradins.

Un amateur tient un drapeau serbe pendant le match de premier tour de Denis Shapovalov en Australie. Photo : Getty Images / MARTIN KEEP

En avance 5-2 en quatrième manche, Shapovalov a servi pour la victoire, mais n'a pas été capable d'en finir. Il a commis trois fautes directes et une double faute pour allonger le duel. Djere a ensuite brisé le Canadien à deux reprises pour forcer le bris d'égalité.

L'athlète de 22 ans fera face au Coréen Kwon Soon-woo au deuxième tour.

Nadal démarre au quart de tour

Rafael Nadal a passé sans souci apparent le premier tour. L'Espagnol a largement dominé l'Américain Marcos Giron (66e) en trois manches de 6-1, 6-4 et 6-2, en 1 h 49 min.

Rafael Nadal en Australie Photo : Getty Images / BRANDON MALONE

Il est difficile de dire où j'en suis par rapport à mon meilleur niveau , a estimé Nadal, 5e au classement ATP cette semaine.

La deuxième manche a duré à elle seule 49 minutes.

L'Espagnol de 35 ans a commis quelques fautes directes (26), notamment dans la deuxième manche (17), ce qui a permis à son adversaire de se maintenir un peu plus longtemps sur le court. Mais pas vraiment dans la partie.

Vigoureux, efficace, mobile, Nadal semble bien remis de la blessure au pied qui l'a obligé à mettre un terme à sa saison 2021 au début du mois d'août, ainsi que de la COVID-19 qui l'a mis à plat en décembre.

De son côté, l'Allemand Alexander Zverev, 3e au monde, a souffert pendant 2 h 38 min avant de battre son compatriote Daniel Altmaier (87e) 7-6 (7/3), 6-1 et 7-6 (7/1).

C'était le premier match d'un tournoi que j'espère long , a plaidé Zverev.

Il n'y a que Roger (Federer) ou Rafa (Nadal) qui soit capable de jouer tout de suite à la perfection. Je ne suis pas comme eux , a-t-il ajouté.

Autres résultats du tableau messieurs : Miomir Kecmanovic (SRB) bat Salvatore Caruso (ITA) 6-4, 6-2, 6-1

Tommy Paul (USA) bat Mikhail Kukushkin (KAZ) 6-3, 6-4, 6-2

Oscar Otte (GER) bat Tseng Chun Hsin (TWN) 6-4, 6-3, 6-2

Lorenzo Sonego (ITA/no 25) bat Sam Querrey (USA) 7-5, 6-3, 6-3

bat Sam Querrey (USA) 7-5, 6-3, 6-3 Gaël Monfils (FRA/no 17) bat Federico Coria (ARG) 6-1, 6-1, 6-3

Alexander Bublik (KAZ) bat Ernesto Escobedo (USA) 3-6, 7-6 (7/5), 6-3, 6-3

Pedro Martínez (ESP) bat Federico Delbonis (ARG) 7-6 (17/15), 3-6, 6-4, 6-2

Christian Garín (CHI/no 16) bat Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4/7), 6-3

bat Facundo Bagnis (ARG) 6-3, 6-4, 5-7, 6-7 (4/7), 6-3 Sebastian Korda (USA) bat Cameron Norrie (GBR/no 12) 6-3, 6-0, 6-4

6-3, 6-0, 6-4 Corentin Moutet (FRA) bat Lucas Pouille (FRA) 3-6, 6-3, 6-4, 6-3

Tallon Griekspoor (NED) bat Fabio Fognini (ITA) 6-1, 6-4, 6-4

Pablo Carreño (ESP/no 19) bat Tomás Etcheverry (ARG) 6-1, 6-2, 7-6 (7/2)

bat Tomás Etcheverry (ARG) 6-1, 6-2, 7-6 (7/2) Carlos Alcaraz (ESP/no 31) bat Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 6-3

bat Alejandro Tabilo (CHI) 6-2, 6-2, 6-3 Dusan Lajovic (SRB) bat Márton Fucsovics (HUN) 6-3, 4-6, 6-1, 6-7 (6/8), 6-1

Stefan Kozlov (USA) bat Jiri Vesely (CZE) 7-5, 6-3, 6-4

Matteo Berrettini (ITA/no 7) bat Brandon Nakashima (USA) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-3

bat Brandon Nakashima (USA) 4-6, 6-2, 7-6 (7/5), 6-3 Radu Albot (MDA) bat Yoshihito Nishioka (JPN) 6-3, 6-4, 4-6, 6-2

Aleksandar Vukic (AUS) bat Lloyd Harris (RSA/no 30) 4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/3)

4-6, 6-3, 7-5, 7-6 (7/3) Reilly Opelka (USA/no 23) bat Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-4, 7-6 (7/3)

bat Kevin Anderson (RSA) 6-3, 6-4, 7-6 (7/3) Dominik Koepfer (GER) bat Carlos Taberner (ESP) 6-1, 3-6, 6-4, 6-1

Kwon Soonwoo (KOR) bat Holger Rune (DEN) 3-6, 6-4, 3-6, 6-3, 6-2

Hubert Hurkacz (POL/no 10) bat Egor Gerasimov (BLR) 6-2, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-3

bat Egor Gerasimov (BLR) 6-2, 7-6 (7/3), 6-7 (5/7), 6-3 Adrian Mannarino (FRA) bat James Duckworth (AUS) 6-4, 2-6, 3-6, 6-2, 6-1

Mackenzie McDonald (USA) bat Nikola Milojevic (SRB) 5-7, 6-4, 6-3, 6-2

Karen Khachanov (RUS/no 28) bat Denis Kudla (USA) 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (7/2)

bat Denis Kudla (USA) 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (7/2) Benjamin Bonzi (FRA) bat Peter Gojowczyk (GER) 6-3, 6-3, 6-3

Yannick Hanfmann (GER) bat Thanasi Kokkinakis (AUS) 6-2, 6-3, 6-2

Bon départ de Naomi Osaka

Dans le tableau des dames, la tenante du titre Naomi Osaka a réussi son entrée dans le tournoi en écartant tranquillement la Colombienne Camila Osorio (50e) en deux manches identiques de 6-3.

C'est toujours spécial de revenir ici, j'y ai beaucoup de bons souvenirs. Je me sens bien, certainement grâce au public si accueillant , a expliqué la double lauréate à Melbourne dont la saison 2021 avait été psychologiquement difficile au point d'y mettre un terme en septembre.

Pour être très honnête, l'affaire Djokovic ne m'a pas dérangée, a précisé la Japonaise. Même avant que ça éclate, mon but était et reste de me concentrer sur ce que j'ai à faire pour jouer de mon mieux.

Je suis une joueuse de tennis, je me concentre sur mes matchs, a-t-elle ajouté. C'est vous qui vous devez surveiller tout ce qui se passe, n'est-ce pas?

Au prochain tour, la 14e mondiale affrontera l'Américaine Madison Brengle (54e).