Mikheyev brise l’égalité en troisième et les Leafs viennent à bout des Blues

Associated Press

Ilya Mikheyev a donné les devants aux siens alors qu'il restait 3:15 à faire en troisième période et les Maple Leafs de Toronto sont venus à bout des Blues de St. Louis 6-5, samedi soir.

Alors que les deux équipes étaient à égalité 5-5, Mikheyev a poussé la rondelle entre les jambières du gardien Jordan Binnington pour inscrire son cinquième filet de la campagne.

Timothy Liljegren, avec son premier but dans la Ligue nationale de hockey, Mitch Marner, Auston Matthews, John Tavares et Michael Bunting ont aussi fait bouger les cordages pour les Torontois.

Jack Campbell a stoppé 20 tirs devant la cage des Maple Leafs, qui ont laissé filer des avances de 3-1 et 4-3.

Ryan O'Reilly a marqué deux buts dans la défaite alors que Niko Mikkola, Robert Thomas et Brandon Saad ont tous noirci la feuille de pointage à une occasion.

Binnington a conclu sa soirée de travail avec 34 arrêts pour les Blues, qui ont perdu en temps réglementaire pour une première fois depuis le 16 novembre. Ils ont présenté un dossier de 12-0-1 pendant cette séquence.

Necas amasse deux points et les Hurricanes défont les Canucks 4-1

Martin Necas a amassé un but et une aide à son 23e anniversaire de naissance et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Canucks de Vancouver 4-1, samedi.

Vincent Trocheck a également obtenu un but et une mention d'assistance pour les Hurricanes, qui ont mis fin à une séquence de deux revers.

Sebastian Aho et Steven Lorentz ont complété le pointage pour la troupe de la Caroline, qui avait été blanchie pour une première fois cette saison, jeudi.

Andrei Svechnikov a préparé deux buts des Hurricanes et Frederik Andersen s'est dressé devant 30 lancers.

Bo Horvat a été l'auteur de la seule réussite des Canucks, qui ont perdu les trois premiers matchs d'une série de cinq à l'étranger. Thatcher Demko a réalisé 29 arrêts.

Aho a ouvert la marque en touchant la cible pour une 16e fois cette saison, un sommet chez les Hurricanes. Il s'agissait de son premier but en plus d'un mois.