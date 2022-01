Les joueurs sont agacés par l’affaire Djokovic

Ce tournoi est bien plus important que n'importe quel joueur , a asséné Nadal en conférence de presse. Ce sera un grand tournoi avec ou sans lui, a-t-il ajouté à propos de son grand rival serbe, de retour samedi dans un centre de rétention de Melbourne après l'annulation, pour la deuxième fois, de son visa par les autorités australiennes.

C'est évident que Novak Djokovic est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais les joueurs vont et viennent : personne – pas même Roger [Federer], Novak, moi... pas même Bjorn Borg – ne reste. Le tennis, lui, continue d'avancer , a rappelé Nada, considéré comme le meilleur joueur sur terre battue de l'histoire.

Nadal, qui avait affirmé en début de semaine que le plus juste était que Novak Djokovic puisse disputer le tournoi, n'a pas ménagé le Serbe, aux positions antivaccination notoires : Je suis en désaccord avec beaucoup de choses qu'il a faites ces deux dernières semaines , a-t-il rappelé.

Djokovic, qui brigue une 10e victoire à Melbourne et un 21e sacre en grand chelem, ce qui serait un record, pourrait être expulsé à l'issue d'une audience en référé prévue dimanche devant une cour fédérale.

Autre joueur attendu lors de cette journée de rencontre avec les médias, le Grec Stefanos Tsitsipas, qui avait eu la veille des mots durs à l'encontre du Serbe, estimant qu'il jouait avec ses propres règles et faisait passer la majorité des joueurs pour des idiots .

Je suis ici pour parler de tennis, pas de Novak Djokovic , a cette fois-ci prévenu le n° 4 mondial.

Je ne vous raconterai pas d'histoires : il a fait les titres des journaux ces deux dernières semaines. Il a reçu beaucoup d'attention. Beaucoup de gens en parlent, évidemment , a-t-il regretté.

L'Australien Alex de Minaur, 32e mondial, a reconnu être lassé par cette histoire, estimant qu'elle nuit au tournoi et aux autres joueurs : Cette situation a détourné de nombreux projecteurs de nous, les joueurs. Nous sommes ici pour jouer les Internationaux d'Australie.

Les Australiens ont traversé beaucoup de choses et ont eu la vie dure depuis le début de la pandémie de COVID-19, a-t-il rappelé.

Ils ont fait beaucoup d'efforts pour se protéger et pour protéger leurs frontières , a-t-il rappelé, affirmant que pour entrer dans ce pays, comme tous les autres joueurs , Djokovic devait être entièrement vacciné .

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime souhaite que cette saga se termine rapidement. Qu’ils fassent ce qu’ils ont à faire, mais j’espère quand même malgré tout qu’ils vont trancher sur une décision, parce que depuis qu’il est arrivé, ça crée énormément de bruit, de confusion, et ça entache un peu le tournoi qui est à jouer , a-t-il exprimé en entrevue à Radio-Canada Sports.