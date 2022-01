L’absence d’Alphonso Davies pourrait se prolonger, croit un expert

La semaine dernière, Alphonso Davies avait reçu un résultat positif à la COVID-19. Il avait effectué un retour à l'entraînement cette semaine, mais l'organisation du Bayern de Munich a annoncé vendredi que des examens à son retour avec l'équipe ont révélé une myocardite, c'est-à-dire une inflammation du muscle cardiaque. Elle a indiqué que le joueur raterait quelques semaines .



Bien qu'il ne connaisse pas spécifiquement les détails de l'état de santé de Davies, le Dr François Simard, qui est cardiologue sportif, soutient que la recommandation dans de telles circonstances est généralement un arrêt complet de l'effort physique pendant au moins trois mois.

S’il souffre d’une péricardite, qui est l’inflammation du contour du cœur, c’est quatre semaines minimum. Mais quand on utilise le mot myocardite, c'est trois mois. C’est l’une des rares maladies en cardiologie où l'on met les gens vraiment au repos obligatoire , explique le Dr Simard.

On voudra certainement s'assurer qu'aucune inflammation résiduelle ne soit détectée avant de donner le feu vert au joueur. Et même une fois cette myocardite résolue, Alphonso Davies ne sera pas encore prêt à renouer avec la compétition.

Le retour à l’entraînement et à la compétition, si l'on parle strictement en raison de la maladie, ça doit se faire sur plusieurs jours, souligne le cardiologue. Ça devra se faire selon au moins cinq étapes progressives. En plus, retrouver un niveau de performance aussi haut qu’avant pourrait prendre plusieurs semaines.

Si la myocardite est une condition à ne jamais prendre à la légère, elle est particulièrement inquiétante chez un athlète de haut niveau. Cette inflammation du muscle cardiaque, liée à un effort intense, peut avoir de graves conséquences. Cette combinaison peut même être fatale.

Ce qui nous inquiète, c'est que la myocardite est une cause fréquente, parfois jusqu’à 10 %, des cas de mort subite chez les athlètes. Ce sont des athlètes qui n'ont aucun problème et, tout à coup, ils meurent sur le terrain de jeu ou peu après avoir fait leur sport , indiquait le Dr François Simard, dans une entrevue sur le sujet au printemps dernier.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs études ont été produites sur le risque de myocardite chez les athlètes qui ont souffert du virus. Si les premières données étaient alarmantes, on constate présentement que cette combinaison, bien qu'elle soit réelle et très grave, demeure plutôt rare.

Lors des premières vagues de COVID-19, les atteintes étaient plus sévères et les atteintes cardiaques étaient plus fréquentes. Au départ, on parlait de 15 % des athlètes qui ont eu le coronavirus qui souffrait de myocardite. Nous étions très inquiets dans la communauté , reconnaît le Dr François Simard, cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal.

Ensuite, il y a des études qui ont été publiées, surtout par les Américains, et les chiffres ont été révisés à la baisse. On parle d’environ 1% des athlètes qui finalement se retrouvent avec une myocardite.

Peu importe la durée de l'absence d'Alphonso Davies, Canada Soccer a déjà confirmé qu'il ratera les trois prochains matchs de qualification pour la Coupe du monde, à la fin janvier et au début février, dont un match contre les États-Unis prévu le 30 janvier.

Une lourde perte pour l'équipe canadienne qui tente de se qualifier pour le Mondial pour la première fois depuis 1986.



D'après les informations recueillies par Olivier Paradis-Lemieux