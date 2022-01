Badosa gagne contre Krejcikova à Sydney, Keys écrase Riske à Adélaïde

Deux finales WTA pour deux scénarios opposés samedi, en Australie. À Sydney, Paula Badosa a mis plus de deux heures pour vaincre Barbora Krejcikova en trois manches de 6-3, 4-6 et 7-6 (4). Pendant ce temps, à Adélaïde, Madison Keys a dominé Alison Riske en deux petites manches de 6-1 et 6-2, qui n'ont pris que 66 minutes.