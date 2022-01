Un titre en simple, le grand objectif de Félix Auger-Aliassime en 2022

Félix Auger-Aliassime n’aurait pu espérer un début d’année plus heureux avec une première victoire contre un joueur de top 5, Alexander Zverev , un titre à la Coupe ATP à Sydney et un chèque de 599 000 $ dès la première semaine d’activités.

Si ce titre, partagé avec ses compatriotes Denis Shapovalov, Brayden Schnur et Steven Diez, ne compte pas officiellement pour le premier titre ATP de sa carrière, le prodige de 21 ans l’a savouré pleinement.

C’est beaucoup de fierté pour moi de remporter un tournoi comme celui-là, même s’il est encore jeune, a expliqué Auger-Aliassime en entrevue avec Radio-Canada Sports. C’est un tournoi qui regroupe les meilleurs joueurs du monde et ça va devenir une grande compétition comme la Coupe Davis. D’avoir pu mettre le nom du Canada sur ce trophée et d’avoir joué mon rôle, ça me donne beaucoup de fierté.

À 21 ans, Félix Auger-Aliassime compte bien cristalliser sa place dans le top 10 mondial pour de bon. À l’aube des Internationaux d’Australie, le Québécois est 9e au monde, le rang le plus élevé depuis son arrivée dans le circuit mondial.

Par-dessus tout, il souhaite que 2022 soit l’année de son premier titre, rare fait d’armes qui lui échappe toujours. Sa performance presque sans faute en finale de la Coupe ATP contre l’Espagnol Roberto Bautista Agut a de quoi l’encourager.

Oui, ça va m’aider pour les prochaines finales, confie Auger-Aliassime. Les premières finales, je ne les ai pas toujours bien vécues, mais les dernières, je sens que je joue le niveau que je dois jouer.

« Je sens que je suis le joueur que je dois être dans ces moments-là, des moments que j’aime. Plus jeune, les finales n’ont jamais été un problème pour moi. Je sens que c’est là que je peux aller au plus profond de moi-même. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial

Cette victoire confirme certaines choses pour moi et ça amène des repères intéressants sur comment bien fermer un match au service. J’ai réussi à bien gérer des moments, donc c’est de bon augure.

Il amorcera son parcours à Melbourne mardi contre le Finlandais Emil Ruusuvuori, 90e à l’ATP, demi-finaliste la semaine dernière au tournoi ATP 250 de Melbourne. Il s’agira d’un premier duel entre les deux joueurs dans le circuit de l’ATP.

En 2021, Auger-Aliassime s’était incliné au quatrième tour du tournoi contre le surprenant Russe Aslan Karatsev. Le Québécois menait pourtant deux manches à zéro, avant de s’incliner à la limite des cinq manches.

Cette fois-ci, c’est le Russe Daniil Medvedev qu’il espère affronter. La deuxième raquette mondiale et la pépite canadienne sont dans la même portion de tableau et pourraient se retrouver en quarts de finale, si, bien sûr, les deux joueurs remportent leurs quatre premiers matchs. Ce qui est loin d’être acquis.

À la Coupe ATP, et quelques mois plus tôt à New York, Medvedev s’est montré trop fort pour son rival. Les deux se sont entraînés ensemble lors de la très courte intersaison.

« J’ai pu jouer avec lui et avec Alexander Zverev pour me permettre de situer mon jeu par rapport à eux et pour voir quelles stratégies je pouvais mettre en place pour les déranger. J’essaie de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Daniil Medvedev a remporté les Internationaux des États-Unis en 2021 Photo : Getty Images / Matthew Stockman

En demi-finales de la Coupe ATP, Medvedev semblait avoir réponse à tout et l’a emporté 6-4 et 6-0, en à peine plus d’une heure.

Il est grand, il sert bien et fait peu de fautes, il change la vitesse des échanges, c’est le prototype du joueur moderne et c’est très compliqué de jouer contre lui, analyse le joueur de tennis québécois. Il arrive un moment où tu ne trouves plus de faiblesses, plus de trous dans son jeu, donc le coup simple devient compliqué dans ton esprit et tu commences à te poser beaucoup de questions.

Contre Auger-Aliassime, par exemple, Medvedev attendait le service de son rival très loin derrière la ligne de service. Au point où l'amateur moyen dans son salon pouvait légitimement lui crier au travers de l’écran de tenter un service amorti à la cuillère. L’idée n’est pas bête, mais pas géniale non plus.

De l’extérieur, on se dit "pourquoi on ne ferait pas ça", mais je ne suis pas habitué à le faire et pas nécessairement confortable. Il faut jouer en fonction de ce qu’on aime et pas tout changer par rapport à lui. Si ça continue comme ça et que je ne trouve pas de solutions, peut-être que je vais l’utiliser un jour.

C’est vrai qu’il y a des choses à explorer contre lui, ajoute l’athlète de 21 ans. Tant qu’à perdre comme la dernière fois, mieux vaut essayer des choses et essayer de le déranger.

Auger-Aliassime dans une série Netflix?

La plate-forme numérique Netflix a donné un second souffle à la popularité de la formule 1 depuis quelques années. La série Drive to Survive montre les coulisses d’une saison de F1 et tout ce que l’amateur moyen ne pouvait comprendre.

Le géant numérique a annoncé vendredi son intention de produire une série du genre en suivant la saison 2022 des circuits ATP et WTA.

Félix Auger-Aliassime a déjà eu des discussions avec l’équipe derrière le projet et espère en faire partie.

Je pense que c’est une bonne chose dont le tennis avait besoin, analyse le Québécois. Ce sera intéressant pour les fans et pour conquérir de nouveaux amateurs qui ne sont pas des fans de tennis à la base et qui pourraient apprendre à connaître certains joueurs et à s’attacher à leur personnalité.

Ça va être bien de montrer l’envers du décor de la vie un peu surréelle qu’on mène. Le fait qu’on parcourt le globe toute l’année presque sans arrêt, la pression qu’on ressent en tournois et les rivalités qui se créent. Il y aura beaucoup à découvrir dans une série comme ça.

Qui sait, avec un peu de chance, Netflix sera dans les coulisses du premier titre de Félix Auger-Aliassime dans le circuit de l’ATP.