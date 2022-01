Jake Allen rentre à Montréal

Allen s'est blessé lors de la première période, mercredi, contre les Bruins de Boston. Le CH, au cœur d’un voyage de sept matchs aux États-Unis, a ensuite annoncé qu'il allait rater au moins une semaine de jeu.

L'attaquant Laurent Dauphin et le défenseur Corey Schueneman ont par ailleurs été placés au sein de l'escouade de réserve.

Après avoir commencé la saison avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine, Dauphin a été rappelé par le Canadien et il a récolté un but et deux aides en sept parties.

Jamais repêché, Schueneman a effectué ses débuts dans la LNH le 28 décembre, contre le Lightning de Tampa Bay. Il a amassé une mention d'assistance en quatre matchs cette saison.

Le Canadien reprendra l'action lundi après-midi en rendant visite aux Coyotes de l'Arizona.

