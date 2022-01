Le revenant Andy Murray passe en finale à Sydney

L'ancien numéro un mondial Andy Murray s'est qualifié vendredi, à Sydney, pour sa première finale en plus de deux ans.

Le Britannique de 34 ans (135e mondial) a dominé difficilement en demi-finale l'Américain Reilly Opelka (25e) en trois manches de 6-7 (6/8), 6-4 et 6-4.

Il obtient un billet pour une finale à l'ATP pour la première fois depuis son 46e et dernier titre à Anvers en octobre 2019, quelques mois après la pose d'une prothèse à sa hanche droite.

Trois fois titré en grand chelem, Murray affrontera en finale samedi, deux jours avant le début des Internationaux d'Australie, le Russe Aslan Karatsev (20e). Ce dernier a vaincu Daniel Evans (26e), compatriote de Murray, en trois manches.

Rebecca Marino aux Internationaux d'Australie

La Canadienne Rebecca Marino s'est qualifiée pour le tableau principal des Internationaux d'Australie après avoir remporté son troisième match des qualifications.

La Torontoise de 31 ans a vaincu la Russe Kamilla Rakhimova 4-6, 6-2 et 7-6 (9/7). En route vers sa victoire, elle a réussi 24 as et 51 coups gagnants.

Au premier tour du tableau principal, Marino a rendez-vous avec la Tchèque Marie Bouzkova.

Krejcikova et Badosa en finale

Dans le tableau féminin du tournoi préparatoire de Sydney, Barbora Krejcikova (4e) a sauvé sept balles de match pour atteindre la finale.

Barbora Krejcikova à Sydney Photo : Getty Images / Jason McCawley

La Tchèque a remporté en 2021 le tournoi de simple des Internationaux de France et le titre olympique en double à Tokyo.

Balayée dans la première manche, la spécialiste du double a redressé la barre pour s'imposer face à l'Estonienne Anett Kontaveit (7e) en trois manches de 0-6, 6-4, 7-6 (14/12) à sa cinquième balle de match au bout d'une bataille de deux heures et demie.

Krejcikova affrontera samedi en finale l'Espagnole Paula Badosa (9e), qui a battu la Russe Daria Kasatkina (26e).