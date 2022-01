Paul et Murray s’illustrent dans une victoire des Sénateurs

Nick Paul a inscrit deux buts en première période et les Sénateurs d'Ottawa ont défait les Flames 4-1, jeudi, à Calgary.

Les Sénateurs disputaient un premier match depuis le jour de l'An et seulement un deuxième en 26 jours.

Drake Batherson et Connor Brown ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Sénateurs, qui ont vu 11 de leurs parties être remises. Ils ont joué 30 matchs cette saison, le plus bas total de la LNH à égalité avec les Islanders de New York.

Matt Murray a effectué 27 arrêts pour obtenir son premier gain de la campagne. Il n'avait pas connu la victoire depuis le 22 avril 2021.

Matthew Tkachuk a été le seul joueur des Flames à le déjouer. La troupe albertaine a subi un quatrième revers d'affilée.

Jacob Markstrom a stoppé 30 des 34 tirs dirigés vers lui.

Hellebuyck se paye les Red Wings

Connor Hellebuyck a été parfait devant 33 tirs et les Jets de Winnipeg ont blanchi les Red Wings 3-0 à Détroit.

Hellebuyck a enregistré un deuxième jeu blanc cette saison. Il s'agissait d'un premier match pour les Manitobains depuis leur revers de 7-1 subi contre l'Avalanche du Colorado, il y a une semaine.

Andrew Copp a fait bouger les cordages à deux reprises pour les Jets.

Un tour du chapeau pour Pastrnak

David Pastrnak a inscrit les trois buts des Bruins dans une victoire de 3-2 sur les Flyers de Philadelphie, à Boston.

C’est le 11e tour du chapeau de sa carrière.

Tuukka Rask a fait 24 arrêts à son premier match dans la LNH depuis son opération à une hanche, subie durant l'été.

Les Bruins ont signé un quatrième gain de suite. Ils ont perdu une seule fois à leurs huit dernières rencontres.