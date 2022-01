Le Canadien perd en prolongation et dans la controverse à Chicago

Les Blackhawks ont battu le Canadien de Montréal 3-2 en prolongation, jeudi, à Chicago, avec un but de Philipp Kurashev qui a été révisé pendant de longues minutes.

Après avoir accepté une passe à la ligne bleue du Canadien, Kurashev s'est amené en direction du gardien Samuel Montembeault avant d'être mis en échec par Mike Hoffman, en repli, et de terminer sa course au fond du filet, avec Hoffman. La rondelle a traversé la ligne de but après que le filet eu été décroché.

Le but a finalement été jugé valide, mais les officiels ont annoncé qu'il faisait l'objet d'une deuxième révision, à la demande du CH, cette fois pour déterminer si Kurashev était en position de hors-jeu au moment d'entrer en territoire adverse. Là aussi, les Hawks ont eu gain de cause pour remporter le match.

Patrick Kane, patient dans le territoire du Canadien en avantage numérique, avait battu Montembeault entre les jambières d'un tir bas en troisième période pour ramener les deux équipes à 2-2.

Une deuxième période inspirée

Le Canadien a connu une bonne deuxième période avec deux buts. Après une mise en jeu gagnée en territoire offensif, Jeff Petry a d'abord récupéré une rondelle qui venait de faire un bond capricieux pour déjouer Marc-André Fleury.

C'était son premier but cette saison et son troisième point, à son 29e match. Le défenseur connaît une campagne difficile après avoir réussi 42 points en 55 matchs l'an dernier.

Jeff Petry et Artturi Lehkonen Photo : Associated Press / Nam Y. Huh

Alexander Romanov s'est ensuite signalé avec une percutante mise en échec sur Sam Lafferty, après quoi il a livré un combat contre Ryan Carpenter, venu se jeter sur lui. Le Canadien a profité de l'avantage numérique qui a suivi quand Hoffman a battu Fleury après avoir accepté une savante passe de Cole Caufield.

Le CH n'avait pas marqué avec l'avantage d'un homme depuis le 4 décembre, une série noire de 10 matchs.

Dominik Kubalik, lancé en échappée par Jonathan Toews, a déjoué Samuel Montembeault d'une habile feinte en première période pour faire 1-0 Blackhawks.

Chris Wideman, suspendu pour un match, a raté la rencontre, tout comme son coéquipier Sami Niku. Ils ont été remplacés en défense par Romanov et Corey Schueneman.

L’attaquant Jake Evans effectuait un retour au jeu pour le CH, tandis que Rem Pitlick, réclamé au ballottage, a eu droit à un premier match.

Le Canadien (7-24-5) a perdu ses cinq derniers matchs. Il a lancé mercredi sa séquence de sept matchs à l'étranger avec une défaite de 5-1 contre les Bruins à Boston. Il a rendez-vous lundi contre les Coyotes en Arizona.

Les Blackhawks (14-18-5) signent une troisième victoire de suite.

À lire aussi : Instaurer une méritocratie