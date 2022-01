Jacques Villeneuve a commencé sa préparation en vue du Daytona 500

Jacques Villeneuve a tourné cette semaine en vue du Daytona 500 dans une Ford Mustang no 27, un numéro bien connu du clan Villeneuve.

Il s'est associé à l'équipe néerlandaise Hezeberg dans sa tentative de se qualifier pour la première épreuve de la saison de NASCAR, prévue le 20 février.

Le pilote québécois, aujourd'hui âgé de 50 ans, avait déjà tenté de se qualifier en 2008 au sein de l'équipe Bill Davis Racing, dans une Toyota Camry avec le numéro 27 cher à sa famille, mais sans succès.

Il a participé à des essais sur le circuit de Daytona mardi et mercredi.

Ce serait super d'y participer , a dit Villeneuve sur le site officiel de la série.

Ça fait longtemps que j'ai couru en NASCAR en Amérique du Nord. Je pense que c'était à Sonoma. Je serais vraiment heureux de pouvoir y prendre part, car le Daytona 500 est une course qui se démarque des autres.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jacques Villeneuve dans le garage de l'équipe Hezeberg à Daytona Photo : Team Hezeberg

Ce ne sera pas facile de se qualifier au chrono et dans des duels. Ça va être stressant. Réussir à me qualifier pour la course serait déjà quelque chose de bien.

L'équipe Hezeberg compte participer à un calendrier partiel de la saison NASCAR, principalement sur les circuits routiers.