Les Maple Leafs de Toronto font face à un mur en Arizona

Lors des deux premiers tiers, les Maple Leafs n'ont pas réussi à résoudre l'énigme Vejmelka qui y a effectué 35 de ses 45 arrêts. Les Coyotes ont marqué le premier but malgré avoir effectué seulement 2 des 18 premiers tirs de la rencontre.

Ryan Dzingel a marqué deux fois à son premier match depuis le 10 décembre. Il a égalisé son total de buts de la saison dernière.

Les Coyotes ont disputé le match sans leur entraîneur-chef André Tourigny, tenu à l'écart en raison de la COVID-19. Mitch Marner et Pierre Engvall étaient sur le carreau pour la même raison.

Auston Matthews a répliqué pour les Maple Leafs à la 14e seconde de la troisième période avec son 24e but de la saison. Ce but a permis à Matthews d'inscrire une nouvelle marque d'équipe pour le plus grand nombre de matchs d'affilée sur patinoire adverse avec au moins un but, soit neuf.

Le gardien des Maple Leafs Petr Mrazek a bloqué 16 tirs. C'était son deuxième match depuis le mois de novembre. Il a raté 20 parties en raison d'une blessure à l'aine.