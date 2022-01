Dur retour au jeu pour le Canadien

Le Canadien de Montréal connaît une soirée difficile contre les Bruins à Boston, jeudi, à son premier match depuis le jour de l'An après une pause forcée à cause d’une éclosion de COVID-19. Après 40 minutes de jeu, les Bruins mènent 4-1, portés par un Brad Marchand inspiré, auteur d'un tour du chapeau.

Marchand a inscrit son premier but avec un peu plus de cinq minutes au cadran de la première période. Il a foncé vers le filet de Jake Allen dès qu'il a sauté sur la glace et a habilement redirigé une passe de Tomas Nosek à l'embouchure du filet.

Marchand en a remis 15 secondes plus tard. Il a frappé au vol son retour de tir dévié en hauteur par Allen.

Le gardien du Canadien, visiblement blessé au bas du corps, a cédé sa place à Samuel Montembeault après ce but. On l'avait déjà vu grimacer après le premier but de Marchand.

Jake Allen Photo : Getty Images / Rich Gagnon

Curtis Lazar a donné un troisième but aux Bruins dans la dernière minute de la première période. Installé dans le demi-cercle de Montembeault, il a fait dévier de la jambe un tir de Jake DeBrusk.

Marchand a fait très mal aux Montréalais en deuxième. À l'origine d'une contre-attaque en désavantage numérique, il a complété son tour du chapeau en s'emparant du retour de John Moore. C'était pour lui un troisième match de suite de deux buts ou plus.

Michael Pezzetta a fourni l'unique réplique du Canadien. Stationné devant Linus Ullmark, il a bloqué plutôt que dévié un tir de Brett Kulak, mais a récupéré la rondelle et touché la lucarne avec un tir en pivot.

Jonathan Drouin, plus tôt dans la période, avait, lui, touché la transversale en avantage numérique.

Neuf joueurs du Canadien, sortis du protocole COVID-19 de la LNH ou remis de blessures, sont de retour au jeu : les défenseurs Chris Wideman, Jeff Petry et Ben Chiarot, les attaquants Mike Hoffman, Artturi Lehkonen, Christian Dvorak, Joel Armia et Laurent Dauphin, de même que Jake Allen.

Le Canadien (7-23-4) a perdu ses trois derniers matchs. Les Bruins (19-11-2), eux, ont remporté cinq de leurs six matchs depuis qu’ils ont repris leurs activités, eux aussi après une éclosion de cas de COVID-19.

Ce match à Boston est le premier d'une série de sept à l'étranger pour le Canadien. Il poursuit son voyage jeudi contre les Blackhawks (13-18-5) à Chicago.