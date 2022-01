Le Canadien réclame Rem Pitlick avant d’affronter les Bruins

En 20 matchs cette saison avec le Wild du Minnesota, Pitlick a récolté 11 points. Choix de troisième tour des Predators de Nashville en 2016, l’attaquant de 24 ans a inscrit 13 points en 31 rencontres dans la LNH.

Son frère Rhett est un choix de cinquième tour du CH en 2019. Il porte les couleurs de l’Université du Minnesota.

Le Tricolore avait cédé l'attaquant Cameron Hillis au Rocket de Laval plus tôt dans la journée.

Hillis est devenu le premier membre des Lions de Trois-Rivières, dans l'ECHL, à disputer une rencontre dans la LNH quand il a enfilé l'uniforme du Bleu-blanc-rouge, le 1er janvier, contre les Panthers de la Floride.

Ce choix de troisième tour en 2018, 66e au total, a amassé trois aides en six rencontres avec les Lions et deux buts et deux aides en huit matchs avec le Rocket cette saison.

En pause forcée en raison d’une éclosion de cas de COVID-19, le Canadien (7-23-4) jouera son premier match depuis le 1er janvier, mercredi, contre les Bruins (19-11-2) au TD Garden. Et il a rendez-vous avec les Blackhawks à Chicago dès jeudi.