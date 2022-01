Ons Jabeur défait Petra Kvitova au tournoi de Sydney

La 7e tête de série a décoché cinq as et a remporté 76 % des points avec sa première balle de service, ce qui prépare un duel au prochain tour avec la 4e tête de série Anett Kontaveit, qui a battu Elena-Gabriela Ruse en deux manches de 6-3 et 6-1.

La championne des Internationaux de France, Barbora Krejcikova, a surmonté une interruption provoquée par la pluie pour vaincre Jaqueline Cristian 6-1 et 7-5 à son premier match de simple en 2022.

Elle affrontera en quarts de finale Caroline Garcia, qui a profité de l'abandon de la 9e tête de série Elena Rybakina en raison d'une blessure à la cuisse gauche.

De son côté, la 3e favorite Garbine Muguruza a défait Ekaterina Alexandrova 6-1 et 7-6 (7/4) et croisera le fer au prochain tour avec Daria Kasatkina. Après avoir défait la championne des Internationaux d'Australie en 2020 Sofia Kenin, Kasatkina a vaincu Elise Mertens 6-3 et 6-4.

Au tournoi d'Adélaïde, l'adolescente de 17 ans Coco Gauff a défait Marta Kostyuk 6-3, 5-7 et 6-3, Madison Keys a battu Tereza Martincova 6-1 et 6-3, et Ana Konjuh a éliminé la 6e tête de série Marketa Vondrousova 4-6, 6-2 et 7-6 (7/3).

Les épreuves préparatoires en vue du premier tournoi du grand chelem de la saison se poursuivent à Sydney, Melbourne et Adélaïde cette semaine.

Si certains tournois se déroulent rondement, les principales têtes de série ont choisi de s'entraîner sur le court principal des Internationaux d'Australie, à Melbourne Park. C'est le cas de la no 1 mondiale, Ashleigh Barty, ainsi que du détenteur de neuf titres majeurs en Australie, Novak Djokovic.