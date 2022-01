Gaël Monfils abandonne au 2e tour à Adélaïde

Gaël Monfils, vainqueur dimanche du premier tournoi à Adélaïde, préparatoire aux Internationaux d'Australie, a abandonné mercredi au deuxième tour du second organisé dans la même ville. Il était mené 6-7 (2/7), 6-3, 1-0 par le Brésilien Thiago Monteiro.

Le 19e joueur mondial a fait appel au soigneur pour traiter des douleurs au cou dans la deuxième manche.

À cinq jours du début des Internationaux d'Australie, la participation du Français de 35 ans au premier tournoi du grand chelem de l'année est en suspens.

Sa meilleure performance à Melbourne en 16 participations est un quart de finale atteint en 2016.

Au prochain tour, Monteiro affrontera le Français Corentin Moutet, issu des qualifications et qui a facilement dominé le Hongrois Marton Fucsovics 6-2 et 6-2.

Un autre Français, Arthur Rinderknech, a éliminé la 53e raquette mondiale, le Sud-Coréen Kwon Soon-woo 5-7, 6-3, 6-2.

En quarts de finale, le joueur de 26 ans, actuel no 58 à l'ATP, son meilleur classement, rencontrera le Russe Karen Khachanov (30e), battu en finale dimanche par Monfils. La tête de série no 3 a écarté l'Italien Gianluca Mager en deux manches de 7-5 et 6-3.