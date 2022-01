Un tour du chapeau pour Kucherov

Associated Press

Nikita Kucherov a réussi un tour du chapeau et le Lightning de Tampa Bay a défait les Sabres 6-1 à Buffalo, mardi.

Steven Stamkos a obtenu un but et deux passes pour le Lightning.

Anthony Cirelli, avec le deuxième des siens, est par ailleurs devenu le sixième joueur des Floridiens avec au moins 10 buts cette saison.

Alex Killorn a récolté trois passes et Andrei Vasilevskiy a stoppé 17 tirs, en route vers son 20e gain.

Vinnie Hinostroza a marqué pour les Sabres, qui perdaient un sixième match de suite.

Ukko-Pekka Luukkonen a quitté la rencontre après avoir cédé deux fois en neuf tirs, blessé au bas du corps. Malcolm Subban a repoussé 23 rondelles.

Reinhart s'occupe des Canucks

Sam Reinhart a marqué deux buts et récolté trois points pour mener les Panthers de Floride à un gain de 5-2 sur les Canucks de Vancouver en Floride. Les Canucks ont ainsi perdu un premier match en 60 minutes depuis que Bruce Boudreau est devenu leur entraîneur-chef.

Boudreau et ses joueurs avaient une fiche de 8-0-1 depuis le 6 décembre. L'équipe avait une fiche de 8-15-2 quand Boudreau a remplacé Travis Green.

Aleksander Barkov, en désavantage numérique, a inscrit son 15e but cette saison, un sommet au sein des Panthers, tandis qu'Aaron Ekblad a marqué une fois et s'est fait complice de deux autres buts. Frank Vatrano et Anton Lundell ont tous deux ajouté deux aides à leur fiche.

Le gardien Sergei Bobrovsky a été passablement occupé. Il a bloqué 42 des 44 tirs dirigés contre lui.

Les Panthers ont une fiche de 6-0-1 à leurs sept dernières sorties.

Jason Dickinson et Juho Lammiko ont inscrit les deux buts des Canucks. Thatcher Demko a complété la rencontre avec 21 arrêts.