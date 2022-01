Nicklas Lidstrom se joint à l’état-major des Red Wings

Steve Yzerman, premier vice-président et directeur général de l’équipe, a fait part de la nouvelle par communiqué, mardi après-midi.

Yzerman a précisé que Lidstrom l’aidera à gérer l’organisation à partir de son pays natal, la Suède. Il devra notamment évaluer les joueurs des Red Wings, des autres équipes de la LNH, de la Ligue américaine, des circuits européens et des niveaux amateurs.

Yzerman et Lidstrom ont joué ensemble pendant 14 saisons avec les Red Wings, de 1991-1992 à 2005-2006, et ont contribué à trois conquêtes de la Coupe Stanley (1997, 1998 et 2002).

Le défenseur suédois en a gagné une quatrième en 2008. Il est ainsi devenu le premier capitaine européen à soulever le fameux trophée.

Lidstrom a succédé à Yzerman à titre de capitaine quand ce dernier a pris sa retraite, après la saison 2005-2006. Il a conservé ce titre jusqu’à son dernier match, en 2012.

Âgé de 51 ans, Lidstrom a passé ses 20 saisons dans la LNH avec les Red Wings. Ceux-ci l’avaient réclamé au troisième tour du repêchage de 1989. Il a joué ses premiers matchs avec l’équipe en 1991-1992.

En 1564 rencontres dans la LNH, il a amassé 1142 points, le plus haut total par un défenseur des Red Wings. Il a aussi récolté 183 points en 263 matchs éliminatoires, ce qui le situe au 2e rang parmi tous les joueurs de l’organisation, deux points derrière Yzerman.

En 2001, Lidstrom est devenu le premier joueur né et formé en Europe à gagner le trophée Norris, remis au meilleur défenseur dans la LNH. Il a remporté ce trophée à six autres occasions de 2002 à 2011. Seul Bobby Orr a fait mieux avec huit sélections.

Lidstrom a également reçu le trophée Conn-Smythe, remis au joueur le plus utile à son équipe pendant les séries de 2002.

Médaillé d’or au Championnat du monde de 1991 et aux Jeux olympiques de 2006, Lidstrom a annoncé sa retraite le 31 mai 2012. Les Red Wings ont retiré son no 5 en 2013-2014.

Lidstrom a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 2015, à sa première année d’admissibilité.