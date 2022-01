Au tour de Jeff Petry de rejoindre le Canadien

Le défenseur, qui connaît une saison passablement difficile jusqu'ici avec deux aides au compteur et un différentiel de -7 en 27 rencontres, a retrouvé ses coéquipiers pour la première fois en 2022. Il n'a pas participé à une rencontre depuis le 16 décembre contre les Flyers de Philadelphie.

L'Américain s'était fait remarquer pour ses propos après une défaite de 5-2 contre les Penguins de Pittsburgh à la mi-décembre. On dirait qu'on cherche tout le temps où sont les autres. C'est comme si nous n'avions pas de structure sur la patinoire , avait-il dit.

Ses commentaires avaient été interprétés comme un désaveu des stratégies de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme.

L'éponge semble depuis avoir été passée. Et si tout se déroule bien, Ducharme a indiqué lundi que Petry pourrait être en uniforme pour la relance des activités des Montréalais. Il était soumis au protocole COVID-19 depuis le 27 décembre.

Le CH reprendra le collier mercredi soir face aux Bruins à Boston. Ce sera alors le premier match d'un programme double qui le mènera ensuite à Chicago, contre les Blackhawks, jeudi soir.

Par ailleurs, les attaquants Tyler Toffoli et Josh Anderson se sont aussi exercés avec leurs coéquipiers, mais ils portaient des chandails interdisant les contacts. Toffoli a été opéré à une main à la mi-décembre. Dans son cas, il s'agissait de la première fois depuis cet épisode qu'il patinait avec ses coéquipiers.

Michael Pezzetta était aussi de retour sur la patinoire. L'attaquant, qui a inscrit un but et deux mentions d'aide en 21 matchs cette saison, était quant à lui dans le protocole sanitaire depuis le 5 janvier. On ignore pour l'instant s'il sera en mesure d'affronter les Bruins.

Le Tricolore a mis l'accent sur les unités spéciales et peaufiné son jeu en avantage numérique pendant la séance d'entraînement. Les Montréalais pointent au 32e et dernier rang de la ligue à ce chapitre avec un taux d'efficacité famélique de seulement 11 %.

Ils n'ont pas disputé de rencontre depuis le 1er janvier contre les Panthers, en Floride, en raison des restrictions sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19.