Yvon Michel obtient le feu vert pour son gala du 29 janvier

À la suite des plus récents échanges avec les autorités provinciales, le promoteur Yvon Michel a obtenu le feu vert de la santé publique pour tenir son gala de boxe du 29 janvier, à huis clos, au Casino de Montréal.

C'est ce qu'a indiqué le président du Groupe Yvon Michel (GYM), mardi après-midi, après avoir reçu l'autorisation qui lui permettra d'aller de l'avant avec l'événement, en l'absence de spectateurs, mais lequel fera l'objet d'une télédiffusion en direct au Réseau des Sports (RDS).

Marie-Pier Houle (4-0-1, 2 K,-O.), qui n'est pas remontée dans un ring depuis la triste soirée du 28 août au parc Jarry, fera les frais de la finale face à la Brésilienne Simone Aparecida Da Silva (17-18, 6 K.-O.). Âgée de 38 ans, celle-ci a perdu 14 des 17 derniers combats qu'elle a livrés depuis janvier 2014, quatre d'entre eux par K.-O. et six autres par décision unanime.

Ce combat doit servir de remise en forme pour Houle, qui est déjà pressentie, tout comme Mikaël Zewski, pour la première soirée de boxe du nouveau Colisée Vidéotron, le 25 mars, à Trois-Rivières.

Autrement, Yvon Michel assure que tous ses protégés sont demeurés actifs afin d'être prêts à boxer advenant qu'ils aient la possibilité de le faire. Pour les mêmes raisons, les adversaires potentiels avaient aussi été invités à demeurer sur le qui-vive. Ainsi, le reste de la carte du 29 janvier pourra être confirmée sous peu.

Incertitudes

Plus tôt, mardi, Eye of the Tiger Management (EOTTM) et Groupe Yvon Michel (GYM) avaient tous deux laissés entendre que des pourparlers avaient cours avec les dirigeants de la Santé publique.

Il reste à voir si les nouvelles seront toutes aussi encourageantes venant du président d'EOTTM, Camille Estephan.

On se souviendra que Camille Estephan et Yvon Michel avaient fait grand bruit pour célébrer la relance de la boxe professionnelle au Québec en annonçant chacun une série de quatre soirées, six d'entre elles devant être tenues au Casino de Montréal d’ici la fin du mois d'avril.

Camille Estephan est entouré des principaux boxeurs de son écurie devant le Casino de Montréal. Photo : Vincent Éthier - Eye of the Tiger Management

Or, la situation sanitaire a bien changé depuis que GYM a pu aller de l’avant avec son gala du 17 décembre, au Centre Bell, où Artur Beterbiev a défendu ses ceintures de l'IBF et de la WBA des mi-lourds, et où Marie-Eve Dicaire avait récupéré celle de l’IBF chez les super-mi-moyennes.

Pour lutter contre la vague du variant Omicron, Québec a rétabli le couvre-feu tout en ordonnant la fermeture des bars, des restaurants, des gymnases, des amphithéâtres et de toutes les salles de spectacles, y compris celles de ses casinos.

S'il demeure surprenant que Québec permette la tenue des galas de boxe, même à huis clos, il ne faut pas oublier que la même permission a aussi été accordée au Canadien de Montréal et aux équipes juniors majeures de la province. Or, la décision de ne pas présenter de matchs sans spectateur a été prise par la LNH et par la LHJMQ.

Pour le reste, la société est pratiquement à l’arrêt complet, alors que tous les indicateurs pointent au rouge en ce qui a trait à la capacité d’accueil des hôpitaux.

Rappelons qu’à l'origine, EOTTM prévoyait qu’Arslanbek Makhmudov (13-0, 13 K.-O.) allait faire les frais de la finale sur sa carte du 22 janvier.

Camille Estephan a aussi des réservations au Casino de Montréal les 19 février et 26 mars, en plus d'une soirée le 9 avril à Shawinigan.

Yvon Michel y avait aussi annoncé des cartes le 11 mars (championnat mondial de Kim Clavel contre la Mexicaine Yesenia Gomez) et le 21 avril.