La participation de Djokovic aux Internationaux d’Australie demeure incertaine

Les premiers ministres de l'Australie et de la Serbie ont discuté mardi du visa précaire de Novak Djokovic, après que la vedette du monde du tennis eut remporté une bataille juridique pour participer aux Internationaux d'Australie.

Le Serbe, premier joueur mondial, fait cependant toujours face à une menace d'expulsion, car il n'est pas vacciné contre la COVID-19.

Le drame causé par la déportation a polarisé les opinions et suscité un fort soutien en Serbie à l'endroit du vainqueur de 20 tournois du grand chelem

Le premier ministre Scott Morrison et son homologue serbe, Ana Brnabic, ont convenu lors de leur conversation téléphonique de maintenir le lien au sujet du visa contesté du joueur de tennis de 34 ans, a déclaré le bureau de Morrison.

Le premier ministre a expliqué notre politique frontalière non discriminatoire et son rôle dans la protection de l'Australie pendant la pandémie de COVID-19, a soutenu le bureau de Morrison par voie de communiqué. Ils ont tous les deux accepté de rester en contact sur la question.

Brnabic a demandé à Morrison de veiller à ce que Djokovic soit traité avec dignité, a rapporté le diffuseur public Radio Télévision de Serbie (RTS).

La présidente serbe a particulièrement souligné l'importance des conditions d'entraînement et de préparation physique pour le tournoi à venir, étant donné que Novak Djokovic n'a pas été autorisé à s'entraîner lors des jours précédents et que le tournoi commence à Melbourne ce week-end.

Il était à l'entraînement sur un terrain seulement quelques heures après sa victoire en cour.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Je suis heureux et reconnaissant que le juge ait infirmé la décision d'annuler mon visa, a écrit Djokovic sur son compte Twitter. Malgré tout ce qui s'est passé, je veux rester et essayer de compétitionner aux Internationaux d'Australie. J'ai pris l'avion pour disputer l'un des événements les plus importants devant des spectateurs incroyables.

Le ministre de l'Immigration Alex Hawke envisage tout de même d'exercer son pouvoir d'expulser Djokovic en vertu d'une législation distincte.

Le ministre examine actuellement la question et le processus se poursuit , a dit le bureau de Hawke dans un communiqué.

Un responsable aux douanes a annulé le visa de Djokovic à l'aéroport de Melbourne, jeudi dernier, quelques heures après son arrivée en Australie pour participer au tournoi.

Il a été placé en quarantaine dans une chambre d'hôtel jusqu'à lundi, lorsqu'un juge a rétabli son visa, citant des erreurs de procédure commises par les agents des frontières à l'aéroport.

Djokovic a reçu une exemption médicale des règles de vaccination du tournoi par Tennis Australie ainsi que par les organisateurs afin qu'il puisse participer à l'événement, car il avait contracté la COVID-19 en décembre.

Les forces frontalières australiennes ont toutefois refusé de lui accorder une exemption des règles nationales de vaccination pour les non-citoyens qui arrivent au pays. Elles ont fait savoir qu'une infection au cours des six derniers mois n'était un motif d'exemption de vaccin que dans les cas où le virus a causé une maladie grave.

Il y a également de nouvelles questions à propos de la demande de Djokovic d'entrer au pays, après que des documents publiés par la cour fédérale eurent révélé qu'il avait déclaré aux autorités qu'il n'avait pas voyagé au cours des 14 jours précédant son vol pour l'Australie.

Résidant à Monte-Carlo, Djokovic a atterri à Melbourne un peu avant le coup de minuit, mercredi, et il a répondu non à une question sur les voyages précédents sur son formulaire de déclaration de voyage australien.

Le champion en titre a toutefois été filmé en train de jouer au tennis dans les rues de Belgrade, la capitale de la Serbie, lors du jour de Noël. Il s'est aussi entraîné en Espagne le 31 décembre. Ces deux dates se trouvent à l'intérieur de la fenêtre de 14 jours.

La déclaration note que donner des informations fausses ou trompeuses est une infraction grave et des sanctions civiles sont également possibles.

Depuis que le visa de Djokovic a été annulé, la joueuse de tennis tchèque Renata Voracova et un responsable de tennis européen non identifié ont été expulsés pour des raisons similaires.