Josh Anderson pourrait s’absenter à Boston

Anderson, qui a inscrit 7 buts et 6 mentions d'assistance en 25 matchs cette saison, n'a d'ailleurs pas participé aux répétitions avec les trios réguliers du Canadien.

De leur côté, les attaquants Mike Hoffman, Christian Dvorak et Joel Armia ne portaient plus le gilet interdisant les contacts, contrairement à la veille. Ces indices laissent croire que Hoffman, Dvorak et Armia pourraient être en uniforme mercredi.

Par ailleurs, les attaquants Paul Byron (protocole de la COVID-19) et Brendan Gallagher (bas du corps) brillaient par leur absence.

À la ligne bleue, Ben Chiarot était jumelé à David Savard, tandis que Sami Niku évoluait en compagnie de Chris Wideman, et Brett Kulak avec Corey Schueneman.

Ducharme a indiqué dimanche que le défenseur Jeff Petry devrait retrouver l'équipe, mardi. De son côté, Alexander Romanov est toujours soumis au protocole sanitaire de la Ligue nationale de hockey.

Le gardien Jake Allen a participé à une deuxième séance d'entraînement de suite avec Samuel Montembeault. Le Canadien a cédé le gardien Michael McNiven au Rocket de Laval, dimanche, et indiqué que Cayden Primeau devrait rejoindre l'équipe de réserve à Boston.

Le Canadien avait interrompu ses activités au lendemain de son match du 1er janvier, une défaite de 5-2 contre les Panthers en Floride. Cette pause, devenue nécessaire afin de contenir l'éclosion de COVID-19 qui a frappé l'équipe au tournant de la nouvelle année, a pris fin samedi.

Le Tricolore poursuivra son plan de remise en forme mardi, en prévision d'un voyage de sept matchs.