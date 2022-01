Canadien : réconcilier intérêts individuels et jeu collectif

Ou, du moins, pour les jouer avec entrain et désir de vaincre. Jake Allen a convenu, dimanche, de ce qui crève les yeux : la saison du CH est finie. Même si tout le monde le sait depuis belle lurette, une admission aussi rapide de la part des principaux concernés est un fait rare.

Il faut maintenant retrouver cette culture gagnante, arguait le gardien, celle qui fait défaut présentement, mais qui a permis à cette équipe (enfin, pas exactement à cette équipe) d’atteindre la finale de la Coupe Stanley il y a six mois.

Voilà donc une source de motivation.

Ben Chiarot, Cole Caufield et Christian Dvorak peuvent facilement en trouver d’autres. Les trois hommes se retrouvent dans une situation bien différente qui donne un aperçu de la difficulté de réconcilier les intérêts individuels et collectifs de tout un chacun d’ici la fin de la campagne.

Ben Chiarot

L’imposant défenseur sera un client bien de demande d’ici la date limite des échanges. Probablement l’appât le plus alléchant entre les mains de Jeff Gorton.

À un salaire raisonnable, soit 3,5 millions par saison, et écoulant sa dernière année de contrat, l’Hamiltonien peut apporter beaucoup de profondeur à l’arrière à une équipe ambitieuse.

Sa tenue cette saison, l’un des rares points positifs, a de quoi encourager les observateurs. Son jeu lors des deux derniers parcours éliminatoires du CH également. À 30 ans, Chiarot semble au faîte de sa puissance…et de sa valeur.

J’aime comment il se comporte, a expliqué Dominique Ducharme après l’entraînement lundi. Son jeu continue d’évoluer. On l’a vu dans les deux dernières années en séries, à quel point c’est difficile de l’affronter. Il n’est pas électrisant en attaque, mais il fait une bonne première passe, il a un bon lancer et il lit bien le jeu pour savoir quand c’est le temps d’appuyer l’attaque. Tout ça en plus de ses qualités défensives et de sa présence physique imposante. Je trouve que c’est un joueur pas mal complet.

Chiarot est le défenseur le plus utilisé chez le Tricolore cette année avec une moyenne de 23 min 30 s par match. Il a également inscrit 5 buts en 31 rencontres.

Un joueur polyvalent qui en fera saliver plus d’un. S’il veut se donner une occasion de lutter pour la Coupe Stanley dès ce printemps, Chiarot n’a qu’à rester constant dans les prochaines semaines…et à ne pas se blesser.

Quant aux rumeurs d'échange, elles ne sont pas de nature à l’affecter, assure-t-il.

Je suis plus vieux maintenant, un peu plus mature. Ça ne me dérange plus vraiment. Si j’étais plus jeune, j’y aurais probablement beaucoup plus pensé. Où je vais aller, que va-t-il arriver, etc. Maintenant, je suis à l’aise avec mon identité. Je sais ce que j’apporte. Ce serait une perte de temps et d’énergie de penser à des choses qu’on ne contrôle pas , a estimé le défenseur.

Lors des deux dernières dates limites (2020 et 2021), seuls deux arrières ont soutiré un choix de premier tour à l’équipe acquéreuse : Brady Skjei (Hurricanes de la Caroline, 2020) et David Savard (Lightning de Tampa Bay, 2021).

Vrai que les Kings n’ont pu obtenir cette même valeur pour Alec Martinez, mais disons que Jeff Gorton aura des arguments.

Cole Caufield

Son nom était associé au trophée Calder avant le début de la saison… Inutile de tourner le fer dans la plaie. Disons que son bon ami Trevor Zegras ne lui a peut-être pas fait une fleur en lui prédisant 40 buts pour sa campagne recrue. Après 26 matchs, il lui en manque 39 pour atteindre ce plateau.

Trêve de mauvaise foi, on peut penser que Caufield a simplement été emporté par la lame de fond de cette saison cauchemardesque.

Le jeune homme de 21 ans – le même âge tendre que Jesperi Kotkaniemi – a toujours affiché une grande confiance en ses moyens, mais en dépit de ses propos, c’est un joueur souvent passif que l’on a vu à Montréal cette année.

Caufield obtient 8,57 tirs au but par tranche de 60 minutes de jeu, bon pour le 4e rang de l’équipe, mais seulement 2,14 occasions de marquer de qualité, ce qui le place au 14e échelon parmi les joueurs qui ont disputé au moins cinq rencontres.

L’an passé, l’Américain, en dix matchs, tirait 12,3 fois au filet par 60 minutes jouées (2e rang) et obtenait 3,59 occasions de marquer par heure (6e rang).

Cole Caufield n'a pas touché le fond du filet jeudi face aux Flyers mais il a défié Carter Hart à huit reprises. Photo : usa today sports / Jean-Yves Ahern

En somme, le petit ailier est moins efficace pour se dégager temps et espace et laisser parler son talent. On l’a vu souvent en périphérie.

Il est passionné. Il a ça à cœur. Il veut aider l’équipe, il veut marquer des buts , a lancé l’entraîneur-chef.

Il est intelligent et comprend que c’est un processus. L’adversité fait partie de la réalité d’un joueur de la LNH. Il le prend comme un défi et il apprend. Il va acquérir de la maturité et trouver des façons d’avoir du succès en apprenant à se connaître un peu mieux et comprendre ce qu’il a à faire dans cette ligue , a ajouté Ducharme.

« Tu ne veux pas que ce soit trop facile tout le temps. Ce que je vis présentement va être important pour moi quand j’aurai encore de l’adversité dans le futur. Tu peux t’y référer et te rappeler comment tu es passé à travers. » — Une citation de Cole Caufield, attaquant du Canadien de Montréal

Patience et longueur de temps, donc. Caufield jouera d’abord et avant tout parce qu’il semble respirer le hockey nuit et jour et, ensuite, car il voudra recommencer à faire ce qu’il a toujours fait de mieux : marquer des buts.

Retrouver sa touche et sa confiance, voilà une belle motivation.

Christian Dvorak

On a qu’une seule chance de faire une bonne première impression, dit un proverbe lancé par quelqu’un qui ne semble pas croire tant que ça aux deuxièmes chances.

En ce sens, l’arrivée d’une nouvelle direction est une bénédiction pour Christian Dvorak.

Le buteur de l’Illinois a échoué à remplacer Phillip Danault pendant les premiers mois de la saison, mais se voit accorder une deuxième occasion de prouver ce qu’il sait faire avec un regard relativement neuf, celui de Gorton et, éventuellement, du prochain directeur général du Canadien.

D’ailleurs, les choses commençaient à se replacer pour l’Américain avant sa blessure. Le centre de 25 ans avait amassé 4 buts et 3 passes à ses 10 dernières rencontres. Dvorak a assuré que ça ne change rien qui est le DG .

« Quand tu es sur la glace, tu essaies de faire tes preuves tous les jours, peu importe. » — Une citation de Christian Dvorak, attaquant du Canadien de Montréal

Avec un contrat en poche jusqu’en 2025, l’attaquant n’est pas non plus dans une position précaire. N’empêche, personne ne veut se bâtir une réputation de perdant (Dvorak arrive de l’Arizona), voir sa valeur marchande baisser ou être relégué à un rôle de second violon.

Il y a davantage en jeu pour Dvorak que ce qu’il n’y paraît au premier coup d’œil.

