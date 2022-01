Shapovalov et Auger-Aliassime bientôt des habitués du top 10, selon Eugène Lapierre

Il s’agit là d’un grand moment pour le tennis canadien, selon lui. Ça place le pays sur la carte du tennis professionnel. Tout le monde parle du Canada et de la progression de nos athlètes ces dernières années .

Cette victoire ne fera qu'aider la progression du sport au Canada, selon lui. Les exemples sont maintenant nombreux, et on les retrouve autant du côté féminin et masculin, ce qui est une excellente chose pour l’avenir et le recrutement. Ça va stimuler la participation auprès des jeunes , a-t-il expliqué en entrevue à RDI.

À Sydney, cette fin de semaine, ce sont Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov qui ont brillé. Mais il y en a d’autres, rappelle Lapierre. Ça a commencé avec Milos Raonic, Vasek Pospisil, Eugenie Bouchard. Et il y a Leylah Annie Fernandez, Bianca Andreescu chez les filles.

Le directeur de l'Omnium Banque Nationale a pris le soin d’écrire aux deux vainqueurs pour les féliciter. Denis a été incroyable, il a été l’étincelle qui a permis au Canada de démarrer en lion avec sa victoire facile. Et puis Félix a gagné contre le meilleur joueur espagnol, en l’absence de Rafael Nadal, blessé.

Il rappelle également la victoire en demi-finale de l’unifolié, contre la Russie, une puissance mondiale.

La clé de ces succès réside dans la complicité que Shapovalov et Auger-Aliassime ont pu bâtir depuis plusieurs années déjà.

« Ils forment tellement une bonne équipe. Autant ils sont différent sur le terrain, et en dehors de celui-ci, autant ils se complètent bien. » — Une citation de Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada

Ils ont aussi souvent joué ensemble en double, au niveau junior, dans des compétitions réservées au moins de 14 ans par exemple. Oui, ils se sont souvent affrontés, mais ils sont de bons amis. Ils ont connu du succès ensemble quand ils étaient jeunes. Une expérience qui leur sert aujourd’hui.

Est-ce que les amateurs peuvent s’attendre à voir les deux joyaux du tennis canadien dans le top 10 mondial, lors de la prochaine mise à jour de l’ATP?

Je m’attends à voir Félix dans le top 10 dès demain [lundi] car il avait déjà des points en banque et il était 11e. Denis, présentement il est 14e. Il va peut-être gravir quelques échelons. C’est une question de temps avant de les voir les deux s’installer dans le top 10 de façon pour une longue période.

Roberto Bautista Agut, qui a été battu par Félix Auger-Aliassime en deux manches, a lui aussi lancé des fleurs au duo canadien après son match.

Le Canada a une équipe complète. Ses deux premiers joueurs sont très bons, et ils peuvent bien faire en double. Ils sont parmi les meilleurs joueurs au monde.

Brayden Schnur, 26 ans, et Steven Diez, 30 ans, faisaient également partie de la formation gagnante.