Le Canadien relance ses activités à Brossard

Les joueurs ont participé à quelques exercices de base en début de séance, afin de chasser la rouille accumulée ces derniers jours. Au total, 21 joueurs, en plus du personnel d'entraîneurs, ont sauté sur la patinoire.

Parmi eux se trouvaient les gardiens Jake Allen et Samuel Montembeault, ainsi que les défenseurs Ben Chiarot et Chris Wideman. Les attaquants Josh Anderson et Mike Hoffman ont également patiné, et ils portaient des chandails interdisant les contacts.

Joel Armia et Christian Dvorak, qui ont déjà testé positif à la COVID-19, portaient quant à eux des chandails bleu marin signalant que leur état de santé est réévalué au quotidien.

Nick Suzuki, Ryan Poehling, Cole Caufield, Sami Niku, Laurent Dauphin, Jonathan Drouin, Artturi Lehkonen, Michael McNiven, Cédric Paquette, David Savard, Corey Schueneman et Lukas Vejdemo se sont aussi entraînés.

De son côté, le Québécois Jean-Sébastien Dea, l'un des rares joueurs à être sous contrat avec l'organisation montréalaise qui n'a pas été rappelé par mesure d'urgence ces dernières semaines en raison des nombreux cas de coronavirus, s'est entraîné avec le Tricolore. Le Bleu-blanc-rouge a annoncé que Dea avait été rappelé du Rocket de Laval et qu'il avait été assigné à l'escouade de réserve de l'équipe.

Ce n'est pas fini

Le Canadien n'est pas encore sorti du bois, puisqu'il compte toujours 16 joueurs soumis au protocole de la ligue pour lutter contre la COVID-19.

Le Canadien avait interrompu ses activités au lendemain de son dernier match le 1er janvier -- une défaite de 5-2 contre les Panthers de la Floride. Cette pause, devenue nécessaire afin de contenir l'éclosion qui a touché l'équipe au tournant de la nouvelle année, s'est terminée samedi.

Le prochain match prévu au calendrier de l'équipe doit avoir lieu le 12 janvier contre les Bruins, à Boston.

D'autre part, l'ex-journaliste Chantal Machabée pilotera sa première disponibilité médias depuis qu'elle a été nommée vice-présidente communications du Canadien, le 5 janvier.