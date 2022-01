Nadal triomphe à Melbourne, Barty l’imite à Adélaïde

Rafael Nadal a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Melbourne, sa première compétition en cinq mois. En finale, l'Espagnol s'est imposé face à l'Américain Maxime Cressy, 112e au monde, en deux manches de 7-6 (8/6) et 6-3.

Nadal, âgé de 35 ans et désormais no 6 mondial, était à l'arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier, en raison d'une blessure au pied gauche. L'Espagnol a aussi été contaminé par la COVID-19 à la fin décembre lors d'un tournoi exhibition à Abou Dhabi.

Le Majorquin aux 20 trophées en Grand Chelem - comme Roger Federer et Novak Djokovic - s'offre ainsi son 89e titre de l'ATP, son premier depuis Rome en mai dernier.

« En sachant d'où je reviens, c'est très spécial. Après tout ce que j'ai traversé, les mois de doutes sur le fait d'être capable de revenir, et il y en a encore, et après certains moments très difficiles. Ce n'est qu'un début, mais c'est un début positif. Je ne dirais pas que je le mérite, mais j'ai vraiment travaillé très dur. Je suis satisfait de mon attitude et de mon état d'esprit positifs au cours des derniers mois. La passion aide à continuer. » — Une citation de Rafael Nadal

Nadal a traversé ses trois matchs de la semaine [sans compter le forfait de son adversaire en quarts de finale] sans perdre la moindre manche, même si une double faute a offert à Cressy une balle de manche dans le jeu décisif en finale.

Brisé en début de deuxième manche par un adversaire ultra offensif adepte du service-volée, Rafa a immédiatement recollé, avant de s'imposer en un peu plus de 1 h 45 min.

Avec 33 coups gagnants pour seulement sept fautes directes, l'Espagnol a rendu une copie particulièrement propre sur le court du Rod Laver Arena.

Barty en forme

De son côté, l'Australienne Ashleigh Barty a vaincu la Kazakhe Elena Rybakina en deux manches de 6-3 et 6-2 en finale du tournoi d'Adélaïde.

Cette victoire, obtenue en 64 minutes, arrive à point nommé après une année 2021 compliquée pour Barty. La no 1 mondiale avait choisi d'interrompre sa saison dès septembre pour récupérer après un début d'année éprouvant notamment en raison des contraintes liées à la COVID-19.

Mais cette semaine, l'Australienne de 25 ans a montré qu'elle était toujours la patronne du circuit en écartant tour à tour Coco Gauff (22e au monde), Sofia Kenin (12e) et Iga Swiatek (9e).

Dimanche, face à Rybakina (14e), elle a utilisé sa large palette de coups, notamment son revers brossé et son service impeccable [six as]. Elle a aussi profité des 26 fautes directes de la Kazakhe pour remporter le 14e titre de sa carrière.

J'ai eu une semaine brillante et j'ai réussi à monter en puissance à chaque match , s'est félicité Barty. Je pense que, dans l'ensemble, j'ai réussi à me sortir de certains moments difficiles.

Elle apparaît ainsi comme l'une des favorites pour les Internationaux d'Australie, qu'elle rêve de remporter, à domicile, après ses victoires à Roland-Garros (2019) et Wimbledon (2021).