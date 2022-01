Le Canada remporte la Coupe ATP

C'est Auger-Aliassime, 21 ans et 11e joueur mondial, qui a obtenu le point de la victoire en s'imposant 7-6 (7/3) et 6-3 face à Roberto Bautista Agut (19e). Un peu plus tôt, Shapovalov (14e) avait eu le meilleur sur Pablo Carreno Busta (20e) en deux manches de 6-4 et 6-3.

Sans avoir à disputer le match de double, l'Espagne s'est retrouvée dans le rôle de finaliste malheureuse pour la deuxième fois en trois éditions.

La compétition n'avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices pour les Canadiens, tombés dans un groupe très relevé et battus par les États-Unis 3-0 lors de leur rencontre initiale.

Mais ils se sont ensuite bien repris, triomphant de l'Allemagne d'Alexander Zverev et de la Grande-Bretagne de Cameron Norrie, avant de s'imposer face à la Russie de Daniil Medvedev, tenante du titre, en demi-finales samedi.

« Nous avons perdu nos quatre premiers matchs dans cette compétition, mais nous n'avons jamais cessé d'y croire. Les émotions sont incroyables, il n'y a pas de meilleur sentiment que de gagner, nous avons vraiment tout donné. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Le jeune Canadien, en pleine progression, mais qui n'a encore jamais gagné de titre individuel sur le circuit, avait notamment remporté cette semaine une victoire convaincante face à Zverev, no 3 mondial.

Bien que battu sèchement samedi par Medvedev, no 2 mondial, il a su reprendre ses esprits dimanche. D'abord dominé, Auger-Aliassime a fait preuve de sang-froid après avoir été victime d'un bris de service d'entrée de jeu. Il a réussi à sauver huit des neuf balles de bris auxquelles il a fait face dans cette première manche, remportée au bout de 1 h 26 min de combat.

Usant ensuite de son puissant service avec neuf as (15 au total dans le match), il a mis la pression sur Bautista Agut, qui a fini par craquer à 5-3 dans la deuxième manche. Il n'a pas tremblé pour clore la partie sur son service à sa deuxième balle de match.

Face à Carreno Busta, toujours très régulier, Shapovalov, 22 ans, a lui aussi fait preuve de résistance, sauvant également huit des neuf balles de bris contre lui durant le match pour s'imposer en 1 h 40.

Privée de Rafael Nadal, engagé à Melbourne en préparation des Internationaux d'Australie, l'Espagne était favorite après avoir gagné tous ses matchs en simple cette semaine. Elle avait également perdu en finale de l'événement en 2020, face à la Serbie.