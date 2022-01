Rafael Nadal atteint la finale à Melbourne

Pour son retour au jeu après six mois sans compétition et à huit jours des Internationaux d'Australie, Rafael Nadal s'est qualifié, samedi, pour la finale du tournoi ATP 250 de Melbourne.

À l'arrêt depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier -- à l'exception de deux matchs joués au début août à Washington -- en raison d'une blessure au pied gauche et de la COVID-19, Nadal, désormais 6e au monde, se rassure pas à pas .

Il est venu à bout du Finlandais Emil Ruusuvuori (95e) en deux manches de 6-4 et 7-5, deux jours après sa première victoire de l'année face au Lituanien Ricardas Berankis (104e). Entre ces deux matchs, son autre adversaire, le Néerlandais Tallon Griekspoor (65e), a déclaré forfait.

C'est un retour important pour moi après six mois sans compétition. Il y a bien sûr des choses que je dois faire mieux. Après une longue absence, on est toujours un peu inquiet de ce qui peut se passer, mais mon corps tient pour l'instant , apprécie l'Espagnol aux 20 trophées en Grand Chelem. J 'ai déjà connu tout ça, je sais comment faire et je sais qu'il faut être patient.

En finale, dimanche, Nadal affrontera le nouveau venu franco-américain Maxime Cressy, 112e au monde et issu des qualifications. Nadal sera en quête d'un 89e titre sur le circuit de l'ATP.

Dans l'autre demi-finale, Cressy a surpris le Bulgare Grigor Dimitrov (28e) 7-5, 7-6 (11/9) et s'est invité en finale pour la première fois de sa carrière, à 24 ans.