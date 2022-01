Le Canada rejoint l’Espagne en finale de la Coupe ATP

Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont donné le point décisif au Canada en double face à la Russie, samedi, à Sydney en Australie, qualifiant ainsi le pays pour la finale de la Coupe de l'ATP.

La Russie était championne en titre de cette compétition par équipe.

Auger-Aliassime et Shapovalov ont surmonté la perte de la première manche pour battre, au terme d'une partie haletante, les Russes Daniil Medvedev et Roman Safiullin 4-6, 7-5, 10-7.

En simple, Shapovalov avait donné un premier point au Canada en battant Roman Safiullin en trois manches serrées de 6-4, 5-7 et 6-4.

Daniil Medvedev avait magistralement égalisé en dominant Auger-Aliassime en deux manches de 6-4 et 6-0 dans le deuxième match de simple. Il a ainsi porté sa fiche à 3-0 face au Canadien, qu'il avait battu en demi-finale des Internationaux des États-Unis en septembre dernier.

Le Canada disputera sa première finale de la Coupe de l'ATP face à l'Espagne, victorieuse vendredi face à la Pologne.

Félix a fait un super boulot. J'ai démarré lentement, connu quelques difficultés en retour, mais nous avons su nous battre , a déclaré Shapovalov. Il y a une bonne chimie dans notre groupe et un super esprit d'équipe .

Pas évident en effet pour Auger-Aliassime de se remettre en selle après s'être vu infliger un cuisant 6-0 dans la seconde manche de son simple face à Medvedev.

Après cette claque en deuxième manche de mon simple, j'ai su rester positif , s'est-il réjoui. Celui qui est entré en 2021 dans le top 10 mondial - il est actuellement 11e - a souligné, pour expliquer cette victoire en double, la longue amitié qui le lie à Shapovalov.

« Denis m'a aidé, l'équipe m'a poussé. Nous avons mal débuté dans ce double, et être capable de revenir comme on l'a fait, c'est vraiment le fruit d'un effort collectif. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Cet esprit d'équipe, les deux jeunes Canadiens de la même génération - Auger-Aliassime a 21 ans et Shapovalov 22 ans -, en auront bien besoin dimanche face à une formation d'Espagne chevronnée, avec Roberto Bautista Agut (33 ans) et Pablo Carreno Busta (30 ans), qui se suivent au classement de l'ATP (19e et 20e).

Les deux trentenaires espagnols ont remporté tous leurs simples depuis le début du tournoi. L'Espagne a également été finaliste de la première édition de cette jeune compétition née en 2020.