Six ans plus tard, The Athletic a gagné son pari

La création de The Athletic en janvier 2016 a changé le paysage médiatique sportif en Amérique du Nord. Le site prenait alors le pari que des amateurs de sport seraient prêts à payer afin d’accéder à de longs articles et des reportages de fond. Six ans plus tard, avec environ 1,2 millions d’abonnés, le média a été vendu mercredi au prestigieux New York Times pour la somme colossale de 550 millions de dollars américains.

Emna Achour faisait partie de l’équipe de journalistes mise en place à la création du chapitre montréalais, en septembre 2017. Jamais elle n’aurait prédit un tel succès à son ancien employeur au moment de quitter, il y a trois ans et demi. Je n’aurais pas prédit ça. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient être viables dans une industrie comme celle-là.

Mais en recrutant des journalistes locaux bien connus dans presque toutes les grandes villes aux États-Unis et au Canada, le média a rapidement installé sa crédibilité et est devenu une référence en matière d’information sportive sur le continent. C'est notamment une de ses journalistes qui a conduit l'enquête sur les inconduites sexuelles de l'entraîneur Paul Riley, dans la National Women's Soccer League.

Le choix du modèle payant avait toutefois suscité beaucoup d’étonnement. Quand Emna Achour s’est faite approchée pour rejoindre The Athletic, elle travaillait pour LNH.com. Elle et ses collègues entretenaient à peu près tous le même scepticisme, en voyant l’arrivée de ce nouveau joueur.

« L’industrie n’allait pas bien. On était tous sur le point de perdre nos jobs dans les médias traditionnels, et là deux gars de Silicon Valley voulaient nous donner des emplois, avec des salaires décents. Et ils voulaient faire de quoi de lucratif avec ça. On ne comprenait pas trop! » — Une citation de Emna Achour, ancienne journaliste sportive

Ces deux hommes sont Alex Mather et Adam Hansmann, deux fondateurs aux poches profondes, ce qui a joué un rôle clé dans le succès de l’entreprise, selon Emna Achour. Ils avaient le portefeuille pour déraciner des vedettes comme Arpon Basu, Pierre LeBrun de leur ancien emploi. C’était audacieux. Et ils en récoltent les dividendes aujourd’hui.

Mais le chemin n’a pas été facile. Les coupes dans les salles de rédaction ont été nombreuses et fréquentes; en juin 2020, environ un employé sur dix a été mis à pied.

Ils ont brûlé 140 ou 150 millions de dollars ces dernières années , fait savoir Patrick White, professeur à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal. Mais les investisseurs savaient qu’un jour, leur site allait valoir très cher. Et c’est ce qui s’est produit.

Les salles de rédaction du site n’ont pas seulement été le théâtre de plusieurs coupures, mais aussi de quelques désillusions, comme le raconte Emna Achour, qui s’est depuis réorientée professionnellement.

« Quand on m’a approché, j’étais vraiment tannée d’écrire sur le nombre de buts alloués par Carey Price, ou le nombre de buts marqués par Brendan Gallagher. » — Une citation de Emna Achour, ancienne journaliste sportive

Je voulais faire des trucs de fond. On me promettait ça là-bas, chez The Athletic. On me disait : ‘’tu retourneras plus jamais dans un vestiaire!’’ Deux semaines après mon embauche, j'étais à Brossard à l’entraînement du Canadien, chaque jour. Les patrons me disaient : "on n’aura pas le choix de faire des résumés. Les gens veulent ça, nos longs textes ne marchent pas''.

Un ajout de taille à la formation new-yorkaise

La vente de The Athletic se préparait depuis plusieurs mois déjà. Et il y avait quelques acheteurs potentiels, même si le site peine à engendrer des revenus.

C’est un bon modèle d’affaires qu’ils ont mis en place, même si ce n’est pas rentable en ce moment. Ça prendra des années avant d’avoir un équilibre , prévoit M. White.

Le New York Times couvre déjà l’actualité sportive, mais ne consacre pas beaucoup d’efforts à rapporter les résultats de matchs ou de tournois. Dans ses pages, les articles sur le sport soulèvent généralement des enjeux de société qui dépassent les limites du terrain. Sa section sportive n’est néanmoins pas ce qui a fait sa réputation, et il sera profitable pour le quotidien d’ajouter à son inventaire le contenu produit par The Athletic.

Patrick White, professeur en journalisme Photo : Jean-Pierre Perouma

Ça permettra au New York Times de diversifier son lectorat. Ce sont quand même 1,2 millions d’abonnés, qui s’intéressent à des sujets très pointus, qui accompagnent cette transaction , rappelle le professeur.

Dans les derniers temps, le média new-yorkais a multiplié les acquisitions afin de cibler de nouveaux lecteurs. Ils ont créé une section audio, une section pour recettes. Ils ont fait l’acquisition de Wirecutter [un site spécialisé pour les consommateurs dans l’évaluation de produits]. L’ajout de The Athletic s’inscrit dans cette logique.

Une manière pour la compagnie, selon M. White, de relancer l’achalandage sur son site Internet, qui a beaucoup diminué depuis la fin de la présidence de Donald Trump. Ils ont eu tellement une grande croissance de 2016 à 2020, avec la COVID et Trump et là, il y a un grand ressac qui touche tous les grands sites. En misant sur la diversification des contenus, on espère renverser la tendance.

Le New York Times compte déjà 8 millions d'abonnés, et souhaite faire passer ce nombre à 10 millions d'ici 2035.

Un nouveau rayonnement

Patrick White, qui est aussi responsable du programme de journalisme à l’Université du Québec à Montréal, considère que les deux parties sortent gagnantes de cette transaction. Et les amateurs de sport ne devraient pas être en reste.

Les robots peuvent écrire des résumés de matchs, dorénavant. La valeur ajouté est l’enquête, l’analyse, l’opinion, et The Athletic le fait bien. Les artisans de ces succès pourront maintenant bénéficier de l’appui des différents départements de la compagnie mère.

Il y a des journalistes sportifs aux New York Times. Il y aura sûrement une sorte d’intégration. Mais le contenu de The Athletic pourra être répercuté sur le site, l’application, dans les infolettres. Le New York Times est présent dans plus de 150 pays. Il y a un nouveau potentiel à l’international, pour un développement en Europe.

Avec la structure internationale du New York Times, il ne faudrait donc pas s’étonner de voir The Athletic étendre son réseau au-delà du continent nord-américain. Le cricket, le rugby, ce sont des gros marchés potentiels , avance-t-il. En 2019, l'entreprise a fait une nouvelle percée en ouvrant un bureau en Angleterre.

Les fondateurs Alex Mather et Adam Hansmann, qui resteront en poste, ont d’ailleurs transmis cette note à leurs abonnés, tard mercredi soir. Le New York Times a établi le standard d’excellence pour le journalisme, et nous sommes optimistes pour la suite des choses. Ce soutien nous permettra de continuer à offrir le meilleur contenu sportif sur la planète à un plus large auditoire.

Emna Achour voit quand même certaines barrières linguistiques s’interposer devant ces élans d’expansion, après avoir vécu la réalité des petits marchés de l’intérieur.

Dans un milieu comme Montréal en particulier, en français, j’ai de la difficulté à croire à la vitalité du modèle , prévient-t-elle. Écrire ici, ce n’est pas comme écrire à Seattle où ton texte sera relayé partout en Amérique. À part quelques crinqués en France, ça va rester à Montréal, et générer moins de clics et moins d’abonnements.