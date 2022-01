Kucherov revient au jeu et aide le Lightning à vaincre les Flames

L'attaquant vedette du Lightning était à l'écart du jeu depuis le 16 octobre dernier en raison d'une blessure. Kucherov s'est illustré en mentionnant deux mentions d'aide dans la victoire.

Corey Perry a ouvert la marque en deuxième période. Puis en troisième période, la formation floridienne a inscrit trois buts sans riposte pour porter la marque à 4-0.

Kucherov s'est d'abord fait complice de la 12e réussite de la présente campagne de Brayden Point. Le Russe a remis ça quelques minutes plus tard en récoltant une passe sur le but d'Ondrej Palat. Kucherov a fermement protégé la rondelle derrière le filet avant de rejoindre Palat, qui a inscrit son 13e but de la saison sur la séquence.

Dan Vladar, des Flames, a cédé une quatrième fois moins de 15 secondes plus tard sur un lancer d'Alex Killorn.

Vladar a connu une soirée difficile avec 29 arrêts sur 33 tirs. Son vis-à-vis Andrei Vasilevskiy a bloqué 26 des 27 lancers reçus. Dillon Dubé a été le seul à le déjouer, alors qu'il restait un peu plus de quatre minutes à écouler à la rencontre.

Les Flames, en voyage dans le sud des États-Unis, subissent ainsi une deuxième défaite de suite. Ils seront de retour en action vendredi pour affronter les Hurricanes de la Caroline.

Par ailleurs, le match qui devait avoir lieu jeudi soir entre les Ducks d'Anaheim et les Red Wings de Détroit a été remis au 9 janvier prochain en raison de la COVID-19.

Anaheim est actuellement privé de Ryan Getzlaf, Trevor Zegras, Nicolas Deslauriers, Sam Carrick, John Gibson, Hampus Lindholm, Vinni Lettieri et Derek Grant, tous soumis au protocole de la ligue contre le coronavirus.