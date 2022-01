Chantal Machabée veut améliorer les relations du Canadien avec les médias

Son équipe a frappé un grand coup en ce sens en nommant Chantal Machabée vice-présidente aux communications. La désormais ex-journaliste arrive avec une réputation dont l’excellence fait l’unanimité, comme il a été possible de constater sur les réseaux sociaux à la suite de sa nomination.

Et qui de mieux placé qu’une femme ayant œuvré dans les médias pendant plus de 30 ans pour savoir comment construire une nouvelle relation entre l’équipe et les journalistes qui la couvrent?

Jeudi, au micro de Tout un matin, sur ICI Première dans le Grand Montréal, celle qui sera la nouvelle porte-parole du Canadien a bien expliqué comment elle entrevoyait ses nouvelles fonctions.

Au début, je ne prenais pas tellement ça au sérieux, a-t-elle confié. De fil en aiguille, je trouvais que c'était un poste parfait pour moi. Je me disais: wow, quel défi extraordinaire! On sait que la relation entre les médias et le Canadien a été difficile ces dernières années, et je me disais: quelle belle opportunité pour moi de pouvoir replacer ça.

« Je connais les besoins des journalistes, je sais ce qu’on veut. On en a souvent été perçus, les médias, comme les pas gentils, l'ennemi de l’équipe, et ça, il faut que ça change absolument. Les médias ont besoin du Canadien, et le Canadien a besoin des médias. Il faut que ce soit une collaboration, et je m’attends à travailler en ce sens là, et c’est la volonté de la direction du Canadien et j’en suis très heureuse parce que je n’aurais pas quitté RDS pour me retrouver dans le statu quo à ce niveau-là. » — Une citation de Chantal Machabée, vice-présidente aux communications du Canadien

Des fois, une perception précise d’une situation chez le Canadien est complètement différente de ce que l’équipe veut vraiment véhiculer, a-t-elle ajouté. Alors moi, je vais être là pour faire ce lien. Rencontrer les journalistes pour expliquer certaines positions de philosophie de la direction, et ça c’est nouveau dans ce poste-là. Je vais être appelée à donner des points de presse, à faire le point, par exemple, sur la situation des blessés, sur les joueurs qu’on a rappelés et tout ça pour que l’entraîneur, qui suit, il va pouvoir se concentrer sur le hockey.

Chantal Machabbée se donne aussi pour objectif de rapprocher les joueurs de leur public.

Les amateurs doivent s’identifier aux joueurs. Je trouve qu’on ne connaît pas assez ces joueurs-là, surtout en temps de pandémie, c’est sûr que c’est beaucoup plus difficile, mais à un moment donné, la pandémie va s’effriter, et je veux que les amateurs puissent s'identifier davantage à ces joueurs-là. On parle des anciens, que ce soit Guy Lafleur, Yvon Lambert, Mario Tremblay, Chris Nilan, Larry Robinson, on les a connus. Ils étaient accessibles aux médias, on connaissait leur famille et leur histoire, et on les suit encore aujourd’hui.

« Montréal a besoin de héros, ça fait longtemps qu’on n’en a pas eu, il faut en créer, et pour ça, il faut que les gens puissent s’identifier à ces joueurs-là, pour qu’ils les aiment, pour qu’ils les connaissent, et je vais travailler là-dessus. » — Une citation de Chantal Machabée

Un autre élément mentionné lors de la dernière sortie de Geoff Molson était la volonté de faire une plus grande place aux femmes dans l’organigramme.

Je n’en reviens pas de l’accueil que j’ai eu, a révélé Chantal Machabée. C’est hallucinant, je ne m’entendais pas à une réaction comme celle-là. Je trouve ça extraordinaire pour nous les femmes qui voulons percer dans le sport. Là, on est supportées, on peut surfer sur cette vague-là, et je trouve ça extraordinaire. C’est bien pour les jeunes filles qui veulent poursuivre dans ce métier-là, et ça, c’est juste une bonne nouvelle.

Ce nouveau chapitre qui s’annonce en matière de relations entre les médias et l’équipe tournera assurément autour d’un personnage fort.