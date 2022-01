La LNH reporte trois autres matchs au Canada

Ainsi, le Canadien ne pourra accueillir les Devils au Centre Bell le 15 janvier comme prévu. Le 28 décembre dernier, la LNH avait aussi annoncé le report de quatre autres matchs impliquant le Tricolore.

La visite des Devils à Toronto, planifiée pour le 17 janvier, est également remise. Finalement, la confrontation entre les Blackhawks et les Oilers, prévu pour le 18 janvier, sera elle aussi disputée ultérieurement, lorsque les organisations canadiennes pourront accueillir davantage de spectateurs.

La prochaine rencontre du Canadien à Montréal toujours à l'agenda est maintenant le 27 janvier, face aux Ducks d'Anaheim. L'équipe montréalaise est en pause jusqu'au 6 janvier.

Deux autres joueurs du Tricolore soumis au protocole

Les attaquants du Canadien Cameron Hillis et Michael Pezzetta ont été mis à l'écart relativement au protocole de la COVID-19 de la LNH, mercredi.

Le Tricolore compte maintenant 22 joueurs figurant sur la liste.

Il y avait déjà les attaquants Brandon Baddock, Paul Byron, Laurent Dauphin, Jake Evans, Rafaël Harvey-Pinard, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen, Tyler Toffoli et Jesse Ylönen, les défenseurs Louie Belpedio, Ben Chiarot, Joel Edmundson, Gianni Fairbrother, Jeff Petry, Alexander Romanov, David Savard et Chris Wideman, ainsi que les gardiens Jake Allen, Samuel Montembeault et Cayden Primeau.

L'entraîneur adjoint Trevor Letowski et l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond, sont également soumis au protocole.

Hillis a joué son premier match dans LNH le 1er janvier contre les Panthers de la Floride.

Pezzetta a fait ses débuts avec le Bleu-blanc-rouge le 2 novembre contre les Red Wings de Détroit.

Les Stars récupèrent la majorité de leurs joueurs

Les Stars de Dallas et leur capitaine Jamie Benn sont prêts à reprendre l'action pour la première fois en 17 jours, après une absence en raison de la COVID-19.

C'est un total de six matchs qui ont été reportés pour les Stars.

Le club texan a été mis en pause après que Benn et 10 de ses coéquipiers eurent été inscrits sur la liste des joueurs à l'écart relativement au protocole de la COVID-19, suivant leur match du 20 décembre.

Tous les éclopés seront en poste jeudi, contre les Panthers de la Floride.

Les Stars ont deux rencontres au calendrier en moins de 48 heures : ils croiseront le fer avec les Penguins de Pittsburgh samedi après-midi, à Dallas.

Les Stars et l'Avalanche sont les équipes qui ont disputé le moins de matchs parmi les clubs de l'Ouest, soit 29. À titre de comparaison, Vegas et Anaheim ont disputé 36 rencontres.

Nous avons de grosses embûches devant nous, c'est évident , a lancé l'entraîneur-chef des Stars, Rick Bowness, mercredi. C'est irréel, mais c'est ce qui se produit lorsque vous ratez 17 jours d'activités.

« C'est plaisant de voir le nombre de matchs en main, mais nous devons les gagner juste pour rejoindre le peloton. » — Une citation de Rick Bowness, entraîneur-chef des Stars

Les Stars ont gagné leurs deux duels précédant la pause des Fêtes.

Avant cela, ils avaient perdu cinq fois de suite après avoir gagné sept fois d'affilée.

Même si les joueurs des Stars se sont entraînés lors du congé, ils n'ont pas eu d'entraînement complet avec tout le personnel avant le match intra-équipe de mardi. L'équipe s'est également entraînée mercredi.

Les détails seront très importants pour cette sortie de longue pause , a déclaré l'attaquant des Stars Jason Robertson. Les équipes qui font bien gardent le jeu simple. Elles travaillent fort, mais intelligemment. Après ça, tes jambes reviennent, tu te sens plus en confiance avec la rondelle et le jeu s'ouvre.