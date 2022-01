Chantal Machabée nommée vice-présidente des communications du Canadien

C'est avec grand plaisir que je souhaite la bienvenue à Chantal au sein de notre organisation , a commenté le président Geoff Molson par communiqué.

Elle possède une expérience inégalée dans le monde des médias sportifs au Québec. Sa rigueur et sa détermination l'ont amenée à se démarquer dans ce milieu et sa vaste connaissance du domaine constituera un atout pour relever les défis reliés à ce poste stratégique. Maintenir une bonne communication avec nos partisans et les membres des médias est d'une importance primordiale pour nous, et la nomination de Chantal y contribuera assurément.

Originaire de Laval, Chantal Machabée faisait partie de l'équipe de RDS depuis 32 ans. Elle est devenue en 1989 la première femme à animer un bulletin d'informations sportives au Québec, Sports 30, la première émission diffusée par ce réseau. Elle était affectée depuis de nombreuses années à la couverture des activités du Canadien.

C'est en regardant jouer Guy Lafleur que j'ai voulu devenir journaliste sportive. Son talent et son charisme m'ont procuré cette immense passion du hockey, a-t-elle commenté. Inspirée par Guy, j'ai eu le privilège de connaître une carrière de plus de 38 ans dans le métier, dont plus de 32 à RDS et j'en suis extrêmement reconnaissante.

« Un nouveau chapitre s'ouvre maintenant à moi et c'est avec grand bonheur que j'accepte ce nouveau défi. » — Une citation de Chantal Machabée, vice-présidente des communications du Canadien de Montréal

Dans ses nouvelles fonctions, Chantal Machabée relèvera de la présidente, sports et divertissements du Groupe CH, France Margaret Bélanger.

Elle occupe le poste laissé vacant après le congédiement de Paul Wilson, licencié à la fin novembre en même temps que le directeur général Marc Bergevin et le directeur du recrutement Trevor Timmins.