Alphonso Davies atteint de la COVID-19

Le défenseur latéral de 21 ans, joueur de l’année 2021 au Canada, se porte bien et reste chez lui, précise l’organisation.

En vertu des protocoles sanitaires allemands, il devra observer une quarantaine de cinq jours.

Son test positif n’affectera pas sa disponibilité pour le prochain match du Canada en qualifications de la Coupe du monde, le 27 janvier au Honduras.

Fortement touché par la COVID, le Bayern souhaite par ailleurs reporter son match de vendredi en Bundesliga contre Mönchengladbach, a indiqué le directeur sportif du Borussia, Max Eberl, après s'être entretenu avec son homologue munichois, Hasan Salihamidzic.

Le Bayern aimerait bien reporter le match, mais c'est la ligue qui décidera , a déclaré M. Eberl après des entretiens téléphoniques avec M. Salihamidzic et des représentants de la Ligue allemande (DFL).

Munich-Mönchengladbach doit ouvrir la 18e journée, la première des matchs retour.

Le Bayern, en tête du classement avec 9 points d'avance sur son dauphin Dortmund, est en outre privé de deux joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations, Eric Maxim Choupo-Moting et Bouna Sarr, et du jeune Josip Stanisic, blessé.

Il ne reste donc officiellement que 13 joueurs du groupe professionnel disponibles, mais les internationaux Leon Goretzka et Niklas Süle ne sont pas apparus mercredi à l'entraînement non plus, sans qu'une raison soit immédiatement avancée.

Le règlement de la DFL stipule qu'une demande de report ne peut pas être acceptée si le club compte plus de 15 joueurs disponibles (sous contrat professionnel et/ou amateurs habilités à jouer chez les professionnels). Parmi eux doivent se trouver au minimum neuf joueurs sous contrat professionnel, dont un gardien de but.

Outre Manuel Neuer, l'emblématique capitaine et gardien, cinq joueurs français font également partie des joueurs déclarés positifs à la COVID-19 : les internationaux Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Lucas Hernandez et Corentin Tolisso, ainsi que le jeune Tanguy Nianzou.