Internationaux d’Australie: Novak Djokovic pourrait être renvoyé chez lui

Nous attendons sa présentation et qu'il nous fournisse des preuves pour justifier cette dérogation, a déclaré M. Morrison lors d'une conférence de presse. Le no 1 mondial, 34 ans, n'a jamais dit s'il était vacciné ou non contre le COVID-19.

Si ces preuves sont insuffisantes, alors il ne sera pas traité différemment de qui que ce soit d'autre, et il retournera chez lui par le premier avion. Il n'y aura aucune règle spéciale pour Novak Djokovic. Pas la moindre , a insisté le Premier ministre.

Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a lui aussi exhorté Novak Djokovic a dévoiler la raison de sa dérogation médicale.

« Ce serait certainement utile si Novak expliquait les conditions dans lesquelles il a demandé et obtenu une exemption. Je l'encourage à parler de cela à la communauté... Nous avons traversé une période très difficile au cours des deux dernières années et j'apprécierais certaines réponses à cela. » — Une citation de Craig Tiley, président de la Fédération australienne et directeur des Internationaux d'Australie

Le patron du tennis australien a toutefois affirmé que Djokovic n'avait bénéficié d'aucun traitement de faveur pour obtenir cette dérogation, lors d'un processus supervisé par les autorités australiennes et celles de l'État de Victoria.

Un total de 26 joueurs ou membres de leur staff, sur les quelque 3000 qui sont attendus en Australie, ont demandé une exemption et seuls quelques-uns d'entre eux ont obtenu satisfaction, a-t-il dévoilé.

Toute personne remplissant les conditions a été autorisée à entrer. Il n'y a pas eu de faveur spéciale. Il n'y a pas eu de traitement spécial accordé à Novak , a insisté M. Tiley.

En quête d'un record

Déjà vainqueur de 20 tournois en grand chelem, comme Roger Federer et Rafael Nadal, le Serbe Novak Djokovic vise un 21e titre record à Melbourne. Les Internationaux d'Australie, qui commenceront le 17 janvier, est son tournoi fétiche: c'est à Melbourne que le Serbe a remporté son premier Grand Chelem (2008), et personne ne s'y est imposé autant que lui avec ses neuf victoires.

Depuis des mois, Nole laissait planer le doute sur sa participation au premier Grand Chelem de l'année, en raison de l'obligation faite aux joueurs de se vacciner contre le COVID-19 pour entrer en Australie et pouvoir disputer le tournoi.

Il a finalement annoncé mardi avoir obtenu une dérogation médicale lui permettant de faire le voyage. La fédération australienne s'est retranchée derrière le secret médical pour ne pas dévoiler les raisons justifiant cette dérogation.

Novak Djokovic n'a jamais communiqué sur son statut vaccinal et s'était exprimé dès avril 2020 contre la vaccination obligatoire, alors envisagée pour permettre la reprise des tournois malgré la pandémie de Covid-19.