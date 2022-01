Les Panthers et le Lightning s’éclatent

Associated Press

Associated Press

Patric Hornqvist a marqué deux buts, Sergei Bobrovsky a repoussé 47 tirs, un sommet pour lui cette saison, et les Panthers de la Floride ont défait les Flames de Calgary 6-2, mardi, à Sunrise.

Anthony Duclair, son quatrième en quatre matchs, Ryan Lomberg et Lucas Carlsson ont également touché la cible pour les vainqueurs.

Brandon Montour a récolté trois aides, tandis que le vénérable Joe Thornton, 42 ans, a inscrit un but dans une 26e année de suite. Son premier remonte à 1997, son année de repêchage.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Johnny Gaudreau et Blake Coleman ont été les marqueurs des Flames.

Avec cette quatrième victoire de suite, les Panthers portent leur fiche à 18 victoires et 3 défaites à domicile cette saison.

Le Lightning renoue avec la victoire

Le Lightning de Tampa Bay a inscrit trois buts en avantage numérique pour facilement l’emporter 7-2 sur les Blue Jackets à Columbus et mettre fin à une séquence de trois défaites.

Ondrej Palat (2 buts, 1 aide) et Brayden Point (1 b, 2 a) ont chacun récolté trois points. Corey Perry (1 b, 1 a), Patrick Maroon (1 b, 1 a) et Anthony Cirelli (2 a) en ont obtenu deux.

Avec 20 arrêts, Andrei Vasilevskiy a signé sa 17e victoire cette saison, un sommet qu’il partage avec Frederik Andersen, des Hurricanes de la Caroline.

Son vis-à-vis Joonas Korpisalo, 29 arrêts, en était à un premier départ depuis le 27 novembre. Il a entre autres été sur la touche après être entré dans le protocole COVID-19 de la LNH.

Les Bruins l’emportent, les Devils perdent Hamilton

David Pastrnak a brisé une égalité de 3-3 avec un peu plus de cinq minutes à écouler au cadran de la troisième période et les Bruins ont signé une troisième victoire de suite, 5-3 face aux Devils du New Jersey, à Boston.

Les Devils voient leur séquence victorieuse s’arrêter à trois. Ils ont par ailleurs annoncé avant le match que leur défenseur étoile Dougie Hamilton, auteur de 20 points en 30 matchs, serait opéré mercredi pour une fracture de la mâchoire. Il a été atteint au visage par un tir de Justin Shultz, dimanche, contre les Capitals de Washington.

Jonathan Bernier, lui, ne jouera plus cette saison. Le gardien des Devils a été opéré à la hanche droite. En 10 matchs cette saison, il montrait une fiche de 4-4-1, une moyenne de buts accordés de 3,06 et un taux d’arrêts de ,902.

Les Red Wings dans un bon jour

Tyler Bertuzzi et Pius Suter ont marqué deux fois chacun et les Red Wings ont renversé les Sharks de San José 6-2 à Détroit. Bertuzzi et Suter ont notamment touché la cible lors du même désavantage numérique en deuxième période.