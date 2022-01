Quatre autres joueurs du Canadien soumis au protocole sanitaire

Nouvelle année, même tendance chez le Canadien de Montréal. L'organisation a ajouté le nom des attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylonen, du défenseur David Savard et du gardien Samuel Montembeault au protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH), mardi.

L'entraîneur adjoint Trevor Letowski a également reçu un diagnostic positif au virus. Il est donc à son tour soumis au protocole de la ligue.

Les quatre joueurs et Letowski sont tous suivis par les médecins de l'équipe et continuent de suivre les directives et protocoles mis en place par le circuit Bettman, précise le communiqué diffusé par le Canadien.

Harvey-Pinard, Ylonen, Savard et Montembeault s'ajoutent à une longue liste qui comprend les attaquants Brandon Baddock, Paul Byron, Laurent Dauphin, Jake Evans, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, les défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Alexander Romanov et Chris Wideman, ainsi que les gardiens Jake Allen et Cayden Primeau.

De son côté, Trevor Letowski rejoindra l'entraîneur des gardiens Éric Raymond, qui figure également dans le protocole sanitaire de la LNH.

Le Tricolore avait annoncé samedi dernier une pause de ses activités par mesure préventive jusqu'au 6 janvier, inclusivement, de même que celles de son club-école, le Rocket de Laval, à la Place Bell.