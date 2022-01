L’équipe de football de Washington sera rebaptisée le 2 février

Les Commanders, les Defenders, les Red Hogs, l'Armada, les Presidents, la Brigade ou encore le statu quo, soit l'équipe de football de Washington, sont les autres noms finalistes.

Le président Jason Wright a mentionné que Wolves et RedWolves n'ont pas été retenus puisqu'il s'agit de marques de commerce appartenant à d'autres organisations. Ces choix figuraient parmi les plus populaires parmi les supporteurs de l'équipe.

Les nouveaux casques et uniformes conserveront les teintes classiques or et bourgogne de la concession. Une vidéo promotionnelle dans laquelle le logo W est apparu a aussi été mise en ligne.

En juillet 2020, l'organisation a abandonné son ancien nom, jugé péjoratif pour les peuples des Premières Nations, à la suite de plaintes persistant et de menaces de ses principaux commanditaires.

Elle a ensuite choisi de porter le nom d'équipe de football de Washington, puis l'a conservé en 2021, alors que l'administration procédait à une refonte en profondeur de son image de marque.

L'équipe de football de Washington était aussi devenue la première concession des quatre grandes ligues nord-américaines de sport professionnel à retirer son nom et son logo faisant référence aux Premières Nations.

Dans le baseball majeur, les Indians de Cleveland ont quant à eux été rebaptisés les Guardians, tandis que les Braves d'Atlanta ont plutôt choisi le statu quo, tout comme les Blackhawks de Chicago, dans la Ligue nationale de hockey.