Les Rangers défont les Oilers et passent en tête du classement de la LNH

Les Rangers se sont hissés au sommet du classement général de la LNH en défaisant les Oilers d’Edmonton par la marque de 4-1, lundi soir, à New York.

La troupe de Gerard Gallant (22-8-4) devance tout juste les Capitals de Washington (20-6-8), avec deux victoires de plus, mais le même nombre de points (48 points).

C'est la première fois en un peu plus de cinq ans que les Rangers occupent la première place.

Alexis Lafrenière a donné le ton au match pour l’équipe locale en inscrivant son huitième but de la saison, dès la sixième minute de jeu. Après avoir capté un relais de Ryan Strome dans l’enclave, l’attaquant québécois a touché la cible d’un tir vif. Le gardien des Oilers, Mikko Koskinen, avait été hors position sur la séquence.

Lafrenière a ensuite contribué au but de Barclay Goodrow, au début du deuxième vingt. Ryan McLeod a réduit l’écart à la fin de l’engagement, mais les Rangers ont repris leur momentum dès le retour du deuxième entracte.

Chris Kreider a marqué en avantage numérique pour redonner une priorité de deux buts aux New-Yorkais. Il est alors devenu le premier joueur de son équipe à atteindre le cap des 20 buts cette saison.

Strome a complété le travail un peu plus tard en troisième période. Stome a conclu la rencontre avec une récolte de trois points.

Devant le filet des Rangers, Alexandar Georgiev a repoussé 33 des 34 tirs auxquels il a fait face. À l’autre bout de la patinoire, Koskinen a cédé quatre fois sur 28 lancers.

Les Oilers n’ont toujours pas savouré la victoire depuis leur retour au jeu, le 28 décembre. Après avoir été vaincus par les Blues de St. Louis, ils ont encaissé des défaites en prolongation à leurs deux dernières sorties, contre les Devils du New Jersey et les Islanders de New York.

Leur prochain match est prévu contre les Maple Leafs, mercredi, à Toronto.