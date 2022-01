L’entraîneur des Buccaneers espère que Brown se fera aider

C'était un moment très difficile. Je lui souhaite de bien se porter. J'espère que s'il a besoin d'aide, il en obtiendra. C'est très dur parce que je me soucie vraiment de lui , a dit Arians devant la presse.

La veille, après une victoire de 28-24 obtenue chez les Jets de New York, l'entraîneur des champions en titre de la NFL avait confirmé que le joueur de 33 ans n'était plus un Buc . Il avait refusé de donner des détails sur les raisons qui ont conduit à la retentissante sortie du terrain du receveur, qui a jeté son maillot et son équipement protecteur au sol, tout en saluant les partisans dans les estrades.

C'est assez évident ce qui s'est passé , a estimé Arians lundi. Il a quitté le terrain et c'est tout... Nous avons eu une conversation et il a quitté le terrain.

Selon NFL Network, Brown souffrait d’une blessure à une cheville, subie plus tôt cette saison. Il aurait demandé à son entraîneur de ne pas entrer au jeu.

Je ne sais pas s'il était blessé , a répliqué Arians. A-t-il dit qu'il était blessé ? Non.

Quelle suite?

La carrière déjà chaotique de Brown dans la NFL est désormais laissée en suspens, lui qui s'est déjà ouvert sur ses problèmes de santé mentale. Au cours des dernières années, il a notamment fait face à des accusations de viol et de voie de fait.

Plus tôt cette saison, il a écopé d'une suspension de trois matchs pour avoir utilisé une fausse preuve vaccinale contre la COVID-19.

Brown a rejoint les Buccaneers en octobre 2020, juste après avoir été suspendu huit matchs pour mauvaise conduite. Une sanction résultant d'un incident survenu en janvier 2020 au cours duquel lui et son préparateur physique ont été accusés d'avoir violenté le conducteur d'un camion de déménagement.

Auparavant, il avait manqué la quasi-totalité de la saison 2019 après avoir été renvoyé des Patriots de la Nouvelle-Angleterre après un seul match.

Avant de se joindre aux Patriots, il avait été libéré par les Raiders d’Oakland pour avoir, entre autres choses, tenté de se battre avec le directeur général de l’équipe. Brown n’a disputé aucun match avec les Raiders.

Brown a entrepris sa carrière dans la NFL avec les Steelers, en 2010. Il a passé neuf saisons avec la formation de Pittsburgh. De 2013 à 2018, il a connu six saisons de suite avec au moins 100 attrapés et 1000 verges de réceptions.

En 12 saisons dans la NFL, il a enregistré 928 attrapés pour 12 291 verges de gains, et 83 touchés. Il a également été invité quatre fois au Pro Bowl.