COVID-19 : trois autres joueurs des Sénateurs à l’écart

Les Sénateurs d'Ottawa ont inscrit les noms du défenseur Thomas Chabot, des attaquants Zach Sanford et Chris Tierney et de l'entraîneur adjoint Bob Jones au protocole de surveillance de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’équipe compte maintenant neuf joueurs sur cette liste. Chabot, Tierney et Sanford y rejoignent le gardien Anton Forsberg, les attaquants Josh Norris, Tyler Ennis et Nick Paul et les défenseurs Dillon Heatherington et Jacob Bernard-Docker.

Il s'agit de la deuxième éclosion importante de COVID-19 au sein des Sénateurs cette saison. Trois des matchs de l'équipe ont été reportés en novembre, lorsque 10 joueurs ont été soumis au protocole de surveillance de la ligue.

Les Sénateurs ont rappelé le défenseur Michael Del Zotto et l'attaquant Scott Sabourin des Sénateurs de Belleville, de la Ligue américaine. Del Zotto a été ajouté à la formation des Sénateurs, tandis que Sabourin se joint à l'équipe de réserve.

Les Sénateurs devaient accueillir le Wild Minnesota lundi, mais il s'agit de l'un des nombreux matchs prévus au Canada reportés par la LNH en raison des limites de capacité des amphithéâtres au pays.

Les Sénateurs ont subi une défaite de 6-0 à Toronto, samedi. Ils devraient affronter le Kraken à Seattle, jeudi.