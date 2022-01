Leylah Annie Fernandez victorieuse à son retour au jeu

Leylah Annie Fernandez s'est imposée en deux manches de 6-3 et 6-4, lundi, face à Ekaterina Alexandrova au tournoi d'Adélaïde en Australie.

La Montréalaise a eu besoin de 79 minutes pour vaincre Alexandrova, 34e raquette mondiale.

Solide au service, Fernandez n'a accordé aucune balle de bris à sa rivale durant la rencontre.

De plus, elle a remporté 86% des points avec sa première balle en plus de réaliser quatre as.

Leylah Fernandez, 19 ans, a converti deux des huit balles de bris offertes à elle, pour ainsi filer vers la victoire.

24e joueuse mondiale, Fernandez tentera de connaître autant de succès cette saison qu'en 2021. Rappelons que la Québécoise avait effectué un parcours de rêve à Flushing Meadows avant de s'incliner en finale face à Emma Raducanu.

En décembre dernier, Fernandez a remporté le trophée Bobbie Rosenfeld, remis à l'athlète féminine de l'année selon La Presse canadienne en plus de recevoir le titre de joueuse de l'année par Tennis Canada.

Son dernier match remontait au 12 octobre dernier, alors qu'elle s'était inclinée en huitièmes de finale du tournoi d'Indian Wells.

Son adversaire au prochain tour à Adélaïde reste à déterminer.