En pleine possession de leurs moyens, les Raptors remportent battent les Knicks

Ce gain a permis aux Raptors (16-17) de dépasser les Knicks (17-20) au classement. La formation torontoise se trouve maintenant au 10e rang dans l'Association de l'Est, soit le dernier échelon qui donne accès au tournoi de qualification éliminatoire.

VanVleet a connu cette performance de 35 points après en avoir amassé 31 lors de la victoire des Raptors contre les Clippers de Los Angeles vendredi. Il n'avait jamais connu deux matchs consécutifs avec au moins 30 points dans sa carrière.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Pascal Siakam, OG Anunoby et la recrue Scottie Barnes ont respectivement récolté 20, 14 et 13 points.

Barnes avait été tenu à l'écart des trois derniers matchs de son équipe en raison d'ennuis au genou droit.

Le Montréalais Chris Boucher s'est amené dans la rencontre et a inscrit 12 points pour les Raptors.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La formation torontoise a signé une deuxième victoire devant une centaine de parents et amis au Scotiabank Arena en raison des limites de capacité pour les grands événements en Ontario.

Il s'agissait du premier match des Raptors cette saison lors duquel l'entraîneur Nick Nurse pouvait compter sur une formation pratiquement complète.

Siakam a raté les 10 premiers matchs en raison d'une blessure à l'épaule, puis la COVID-19 est venue jouer les trouble-fêtes pendant le dernier mois.

Les Knicks étaient privés des services de Kemba Walker et Derrick Rose, tous deux blessés. Julius Randle et Mitchell Robinson ont quant à eux été ajoutés à la liste de la ligue concernant les protocoles de santé et sécurité jeudi et samedi, respectivement.

Menés par les 10 points de VanVleet, les Raptors ont connu un bon début de match en prenant les devants 17-6. Les Knicks ont toutefois réussi à réduire l'écart à 30-27 avant la fin du premier quart.

VanVleet, avec 16 points, et Anunoby, avec 14, ont se sont toutefois assurés que les locaux puissent rentrer au vestiaire pour la mi-temps avec une avance de 56-45.

Les Knicks ont amorcé la deuxième moitié de match avec une séquence qui leur a permis de se rapprocher de leurs adversaires à 59-50, mais le Montréalais Khem Birch a creusé l'écart à 13 points.

VanVleet a ensuite pris les choses en main avec trois tirs de trois points.

Le Français Evan Fournier a amassé 20 points pour les Knicks, tandis que le Torontois RJ Barrett et Obi Toppin en ont amassé 19 chacun.