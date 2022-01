Une sortie fracassante d’Antonio Brown et le retour de Laurent Duvernay-Tardif

Après avoir combattu la COVID-19 , le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif a effectué son retour au jeu avec les Jets, dimanche, à New York, où les Buccaneers de Tampa Bay étaient de passage. La rencontre, remportée 28-24 par les visiteurs, a été marquée par une autre frasque du turbulent Antonio Brown.

Pour une raison nébuleuse, le receveur a subitement retiré son chandail et son équipement protecteur avant de quitter le terrain, torse nu, en plein milieu du troisième quart. Il avait réussi trois attrapés pour 26 verges de gain avant de se retirer. Les Bucs accusaient alors un retard de 24-10.

Après le match, l'entraîneur-chef des Buccaneers Bruce Arians a indiqué que la carrière de Brown avec Tampa Bay était terminée . Le receveur a rapidement été officiellement libéré par l'organisation.

Le joueur au lourd passé venait à peine de retrouver son équipe après avoir purgé une suspension de trois matchs pour avoir utilisé un faux passeport vaccinal.

Après la sortie fracassante de Brown, les Bucs ont réalisé une poussée de 17 points pour venir de l’arrière et soutirer la victoire aux Jets.

Antonio Brown pourrait avoir joué son dernier match dans la NFL. Photo : AP / Corey Sipkin

Avec moins de deux minutes à faire, Tom Brady a rejoint Cyril Grayson avec un relais de 33 verges pour le touché. Le légendaire quart-arrière d’ailleurs connu tout un match en réussissant trois passes de touché et en enregistrant 410 verges de gain par la voie des airs. Il a complété 34 de ses 50 tentatives de passe et a été victime d’une interception.

Outre Grayson, Mike Evans et Cameron Brate ont également été ses cibles pour le majeur. Après le match, Brady est venu à la défense de Brown. On l'aime, on se soucie de lui profondément.

« On veut le voir être à son meilleur mais malheureusement ce ne sera pas avec notre équipe. » — Une citation de Tom Brady

Au football, les relations avec les amis et les coéquipiers vont au-delà du terrain. Tout le monde devrait avoir de la compassion envers les choses difficiles qu'il peut vivre , a-t-il ajouté.

Chez les Jets, Zach Wilson a réussi une passe de touché de neuf verges à Braxton Berrios. Ce dernier a ajouté un autre touché, par la course. Ty Johnson a également franchi la ligne des buts pour les Jets.

Wilson a complété 19 de ses 33 relais pour 234 verges de gain.