Cinq candidates pour des postes de direction au sein du Canadien

Ce poste est toujours vacant au sein du Canadien de Montréal. Et d'autres postes importants de direction sont aussi à pourvoir : directeur général adjoint, recruteur en chef et vice-président principal aux communications, notamment.

Le président Geoff Molson a fait de la diversité une priorité dans les prochaines embauches au sein du personnel de hockey. S'il veut ajouter une ou des femmes à son équipe, il ne manque pas de bonnes candidatures. En voici cinq.

Danièle Sauvageau

Femme de hockey, Danièle Sauvageau figure sans surprise au haut de cette liste. C'est elle qui a mené, en tant que directrice générale et entraîneuse, l'équipe canadienne de hockey féminin à la conquête historique de 2002 à Salt Lake City. Intronisée au Temple de la renommée olympique du Canada en 2008, elle a également été nommée membre de l'Ordre du Canada en 2013.

Danièle Sauvageau Photo : Radio-Canada

En 1999-2000, elle est devenue la première femme à occuper le poste d'entraîneuse adjointe dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), derrière le banc du Rocket de Montréal.

Danièle Sauvageau a cofondé le programme de hockey féminin à l’Université de Montréal (UdeM). Elle est d'ailleurs la directrice générale des Carabins depuis le tout début de cette aventure, en 2008.

Elle gère le Centre 21.02, un centre de haute performance établi à l’auditorium de Verdun à Montréal.

Au-delà de son expérience derrière le banc, Danièle Sauvageau a commencé en 2003 son accompagnement de gestionnaires en entreprise.

Émilie Castonguay

Jeff Gorton, vice-président des opérations hockey du Canadien, l'a mentionné lors de sa première sortie publique à Montréal : On va tenter de trouver une personne qui a une vision différente et un parcours différent, qui peut me compléter .

Il a également fait savoir que des agents de joueurs seraient considérés.

Et l'agente de joueurs de l'heure dans la LNH, c'est Émilie Castonguay.

Émilie Castonguay est agente de joueurs. Photo : Courtoisie Émilie Castonguay

En 2019, elle est devenue la première femme agente certifiée par l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH).

Âgée de 38 ans, elle se spécialise en préparation de contrats, en litiges, dans l'interprétation de conventions collectives et dans le développement de joueurs, notamment.

Elle s'est jointe à l'agence Momentum Hockey en 2014 et représente actuellement Alexis Lafrenière et Marie-Philip Poulin.

Ancienne joueuse elle-même, Émilie Castonguay a porté les couleurs de l’Université Niagara, à Buffalo, pendant quatre ans, au sein de la division 1 de la NCAA. En 2009, elle a obtenu un diplôme en finances.

Elle est également diplômée en droit, de l'Université de Montréal, et est membre du Barreau du Québec.

Florence Schelling

Florence Schelling est la première femme à avoir occupé le poste de directrice générale au sein d’une équipe professionnelle de hockey masculin. Originaire de Zurich, elle s'est jointe au CP Berne, en première division suisse, en 2020, à l'âge de 31 ans.

Florence Schelling est DG du CP Berne, en Suisse. Photo : Radio-Canada / Courtoisie

Schelling a également agi à titre d'entraîneuse adjointe, puis entraîneuse en chef, avec le programme national suisse de hockey féminin des moins de 18 ans.

Ancienne gardienne de but, elle a mené la Suisse vers la médaille de bronze en 2014 aux Jeux olympiques de Sotchi.

Caroline Ouellette

Caroline Ouellette est l'une des rares joueuses à pouvoir se vanter d'avoir remporté quatre médailles d'or olympiques (2002, 2006, 2010 et 2014) en plus de six titres au Championnat du monde.

Caroline Ouellette Photo : Radio-Canada

Native de Montréal, elle travaille actuellement pour le programme de hockey féminin de l'Université Concordia avec les Stingers. Ouellette, qui est entraîneuse associée, travaille de pair avec l'entraîneuse en chef Julie Chu. En 12 matchs cette saison, les Stingers ont récolté huit victoires et se trouvent à un seul point de la tête du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) et des Martlets de l'Université McGill.

En 2018, après sa retraite en tant que joueuse, elle est devenue entraîneuse associée avec les Canadiennes de Montréal dans la défunte Ligue canadienne de hockey féminin.

Ouellette fait également partie, comme Kim St-Pierre, du comité pour relancer le hockey au Québec, mis sur pied en novembre dernier.

Kim St-Pierre

En 2020, Kim St-Pierre est devenue la huitième femme intronisée au Temple de la renommée du hockey et la toute première gardienne de but.

Kim St-Pierre en compagnie de Doug Wilson, de Kevin Lowe, de Jarome Iginla, de Marian Hossa et de Ken Holland lors de leur intronisation au Temple de la renommée du hockey. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Un honneur pleinement mérité pour celle qui a mené le Canada à ses trois premières médailles d'or olympiques en hockey féminin.

St-Pierre a également fait son entrée au Panthéon des sports du Québec en 2016.

Elle détient de nombreux records au sein de Hockey Canada, dont le nombre de matchs internationaux joués (83), de victoires (64), de jeux blancs (29) et le meilleur taux d'arrêts (,939).

Kim St-Pierre s'est également démarquée au Championnat canadien de hockey féminin (CWHL), en remportant la Coupe Clarkson avec les Stars de Montréal en 2009 et en 2011.

Diplômée de l'Université McGill en éducation, elle travaille actuellement comme gestionnaire du développement des affaires.