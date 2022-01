Connor Bedard, un nom à retenir

Samedi, le jeune hockeyeur a inscrit quatre buts, dont celui de la victoire en prolongation, pour mener les Pats de Regina vers une victoire de 7-6 face aux Warriors de Moose Jaw.

Il a conclu sa soirée de travail avec un total de 13 tirs aux buts, rien de moins.

Natif de Vancouver-Nord, Connor Bedard est considéré par plusieurs comme un prodige. En effet, à l'âge de 14 ans, Bedard a reçu le statut de joueur exceptionnel lui permettant de jouer une saison complète dans la WHL, à l'âge de 15 ans. En temps normal, les jeunes du même âge ne peuvent disputer que cinq rencontres dans les rangs juniors.

Bedard est devenu, en 2020, le septième joueur de l'histoire à recevoir un tel privilège, et le tout premier provenant de l'Ouest canadien.

Cette décision, lourde de sens, a été prise par BC Hockey, instance œuvrant à développer les jeunes talents de la Colombie-Britannique et du Yukon.

BC Hockey voudrait féliciter Connor pour être devenu le premier joueur de l'Ouest canadien à recevoir le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) et dans la WHL , avait déclaré le président et chef de la direction de BC Hockey de l'époque, Barry Petrachenko.

Durant ce processus d'évaluation, Connor a démontré de brillante façon qu'il peut recevoir le statut de joueur exceptionnel, tant sur le plan mental que physique.

Ses 28 points en 15 rencontres lors de son année recrue en WHL démontrent le talent indéniable de l'adolescent.

Une expérience trop courte, mais un succès épatant

Le jeune Britanno-Colombien a fait écarquiller bien des yeux au dernier Championnat du monde de hockey junior.

Malgré l'annulation du tournoi après seulement deux matchs de l'Unifolié, Connor Bedard figure au troisième rang de l'histoire pour le nombre de points inscrits par un joueur de 16 ans à cette compétition.

Un certain Wayne Gretzky trône au sommet de la liste. La Merveille avait cumulé 17 points en six rencontres, Robert Reichel est bon deuxième avec 11 points en sept matchs, alors que Connor Bedard complète le trio de tête grâce à ses cinq points [quatre buts et une passe] en deux affrontements.

À titre comparatif, Sydney Crosby avait également récolté cinq points, mais en six rencontres.

Certes, les quatre buts de Bedard ont été marqués contre la formation autrichienne, mais peu importe l'adversaire, inscrire quatre buts dans un match  (Nouvelle fenêtre) , à 16 ans, dans un tournoi réservé aux moins de 20 ans, demeure un exploit en soi.

Personne n'avait réussi à le faire avant lui, pas même Wayne Gretsky.

Ironiquement, la place de Connor Bedard n'était même pas assurée avant le début du camp d'entraînement du Canada. L'entraîneur-chef Dave Cameron lui a finalement donné une chance en tant que 13e attaquant de l'équipe. Un statut qu'il a rapidement surpassé, terminant deuxième meilleur pointeur de l'équipe, derrière l'espoir des Jets de Winnipeg, Cole Perfetti.

Toujours bien garnie, l'équipe junior canadienne compte très peu de joueurs de 16 ans à travers sa riche histoire. Elle en compte sept pour être exact.

Wayne Gretzky (1978), Eric Lindros (1989), Jason Spezza (2000), Jay Bouwmeester (2000), Sidney Crosby (2004) et Connor McDavid (2014) ont été les six premiers.

Être en mesure de jouer [dans la WHL] à 15 ans m'a aidé, puisque ça m'a permis de me familiariser à évoluer contre des joueurs de 19 et 20 ans et à passer au prochain niveau , avait expliqué Bedard avant le début du tournoi.

Pour les M-18, ça m'a permis d'apprendre comment Équipe Canada joue et ce qu'on doit faire pour gagner. Ces deux expériences m'ont beaucoup aidé pour me retrouver ici.

Les yeux rivés sur 2023

Grâce à son impressionnant parcours, Connor Bedard est pressenti par plusieurs comme étant le futur premier choix du repêchage de 2023.

Toutefois, un autre espoir fait tourner les têtes, Matvei Michkov.

Ce Russe de 17 ans a enflammé les réseaux sociaux à plusieurs reprises grâce à des buts spectaculaires  (Nouvelle fenêtre) .

Cette saison, Michkov a récolté cinq points en 13 matchs avec le SKA St-Pétersbourg de la Ligue continentale de hockey (KHL). Lors du Championnat des moins de 18 ans, il avait dominé tous ses rivaux avec une récolte de 12 buts et quatre mentions d'aide en sept parties.

Lors des derniers Mondiaux, il a marqué trois buts en deux matchs.

Matvei Michkov (à droite) avait inscrit deux buts face au Canada lors d'un match préparatoire au Championnat du monde de hockey junior, le 23 décembre. Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Si les noms de Sydney Crosby et d'Alexander Ovechkin sont souvent liés, on peut parier que la comparaison Bedard-Michkov ne fait que commencer.

On dirait qu'il marque un but spectaculaire presque tous les jours, et ses statistiques sont en hausse constante , a humblement affirmé Bedard.

C'est incroyable, mais il y a tellement de gars de mon groupe d'âge partout sur la planète qui sont bourrés de talent. J'ai vu ses faits saillants, mais je ne garde pas un œil constant sur lui.

Seul hic dans le cas de Michkov : il a signé un pacte avec le SKA St-Pétersbourg en décembre 2020. Cette entente de cinq ans pourrait retarder son arrivée dans la LNH.

Une chose est sûre, la cuvée 2023 sera la plus talentueuse depuis celle de 2015.

Cette année-là, Connor McDavid, Jack Eichel, Mitchell Marner et Mikko Rantanen, pour ne nommer que ceux-là, montaient sur la scène du BB&T Center, à Sunrise, pour enfiler chandails et casquettes.

Après l'ascension de McDavid, les amateurs de hockey attendent celle de Bedard.

Un Connor à la fois.